"Arabskie noce": przegląd filmów z krajów arabskich w kinie Muranów

Filmowcy z krajów arabskich - od leżącego na samym zachodzie (po arabsku: magrebie) Maroka, aż po wysuniętą na wschód Arabię Saudyjską czy Irak - łączy wspólna potrzeba. Opowiedzenia swoich historii, swoim językiem. Hasło "Nasze narracje, nasze historie", które za motto w zeszłym roku wziął festiwal w jordańskiej stolicy, Ammanie, w punkt określa misję twórców i twórczyń z regionu.

Pozbawione kolonialnego spojrzenia, europejskich konwencji narracyjnych, kino artystyczne z tej części świata ma też pomóc dookreślać tożsamość, czasem rejestrować jej zmiany. W pierwszej odsłonie cyklu "Arabskie noce" są debiuty z Egiptu, Tunezji i dzieło zbiorowe z Państwa Palestyny. Każdy z tych filmów, na swój sposób, używa sztuki do zgłoszenia protestu wobec rzeczywistości. Niezgoda na horror, podziały klasowe, patriarchat niszczący więzi są tematem i misją tych filmowców. Warto tych historii posłuchać.

Kuratorka przeglądu "Arabskie noce" jest dziennikarka i krytyczka filmowa Ola Salwa.

1 kwietnia, godz. 20:00

"Strefa Zero", reż. Ahmed Al Danaf, Ahmed Hassouna, Alaa Damo, Alaa Islam Ayoub, Aws Al Banna, Basel El Maqousi, Bashar Al Balbisi, Etimad Washah, Hana Wajeeh Eleiwa, Islam Al Zeriei, Karim Satoum, Khamis Masharawi, Mahdi Kreirah, Mohammad Al Sharif, Mostafa Kulab, Mustafa Al Nabih, Neda’a Abu Hassnah, Nidal Damo, Rabab Khamis, Reema Mahmoud, Tamer Nijim, Wissam Moussa.

22 krótkie filmy zrealizowane w różnych stylach i gatunkach przez filmowców mieszkających w Strefie Gazy, w trakcie trwające tam wojny. Jest to inny obraz niż ten, jaki znamy z mediów. Twórcy i twórczynie pokazują osobiste, czasem intymne spojrzenie na rzeczywistość, której nie dają się pokonać. Pokazywane przez nich drobne gesty solidarności, współpracy, współczucia są metodą na szukanie nadziei i okruchów radości nawet w najczarniejszych momentach. Poprzez swoją sztukę, starają się odratować resztki normalności w świecie, który normalność dawno utracił. Inicjatorem i producentem projektu jest pochodzący ze Strefy Gazy reżyser Rashid Masharawi ("Haifa", "Palestine stereo"). "Strefa zero" była palestyńskim kandydatem do Oscara.

29 kwietnia, godz 20:00

"Pióra", reż. Omar el Zohairy

W patriarchalnym porządku nie może być zakłóceń. Panem i władcą rodziny jest ojciec - to on zarabia na utrzymanie i wyżywienie wszystkich; dyktuje, jak ma działać dom. Powołuje do życia kolejne dzieci. Co się jednak stanie, gdy w trakcie celebrowania narodzin najmłodszego dziecka, zaproszony na wydarzenie iluzjonista zamienia patriarchę w... kurczaka? I na żonę spada obowiązek doglądania i dzieci i żywego inwentarza? W brawurowym, pokazywanym na festiwalu w Cannes debiucie Omar el Zohairy tworzy wizję świata, w którym sztuka usuwa, przynajmniej częściowo, instytucję opresji i nadzoru. Sięgając po różne elementy stylistyczne i konwencje, składając hołd swoim ulubionym reżyserom - są to m.in. Robert Bresson i Yorgios Lanthimos - reżyser tworzy wizjonerski, rytmiczny film, przypominając, że sztuka też jest po to, aby szaleć i szaleństwem się bawić.

20 maja, godz. 20:00

"Red Path", reż. Lotfi Achour

Oparta na faktach historia 13-letniego Achrafa, który razem z przyjacielem i kuzynem Nazarem wypasają kozy w tunezyjskich górach. Pech chce, że trafiają na tereny kontrolowane przez terrorystów. Chłopcy są pojmani i oskarżeni o szpiegostwo na rzecz wojska, co dla Nizara kończy się śmiercią. Nie kończymy podróży z bohaterami na tragedii, reżyser Lotfi Achour prowadzi opowieść tak, aby nie zostawić widza tylko z rozpaczą i złością. "Red Path", który powstał w koprodukcji z Polską, a pełne wymowy zdjęcia zrobił Wojciech Staroń, to jeden z najbardziej docenianych filmów zeszłego roku: po premierze w Locarno, wygrał festiwal Red Sea w Arabii Saudyjskiej i Carthage w Tunezji.

Cykl "Arabskie noce" objęła swoim patronatem Ambasada Państwa Palestyny w Polsce oraz Fundacja Nahda.