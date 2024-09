Wielki powrót po latach. Znowu zobaczymy go jako czarującego uwodziciela!

Oprac.: Kinga Szarlej Kultowe filmy

Hugh Grant ponownie wcieli się w postać Daniela Cleavera w nadchodzącej czwartej części serii filmów o Bridget Jones, zatytułowanej "Bridget Jones: Mad About the Boy". Powrót aktora do tego kultowego świata wzbudza wiele emocji, a sam Grant przyznaje, że specjalnie przepisał niektóre sceny w scenariuszu, by jego postać mogła zabłysnąć na ekranie!

Zdjęcie Hugh Grant / Juan Naharro Gimenez / Contributor / Getty Images