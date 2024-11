W tym roku minęło 25 lat od premiery filmu "Oczy szeroko zamknięte" - ostatniego dzieła Stanleya Kubricka. Ten zrealizowany z dbałością o każdy detal film, oparty na noweli Arthura Schnitzlera, wywołał niemałe emocje zarówno wśród widzów, jak i krytyków. W głównych rolach wystąpili Nicole Kidman i Tom Cruise, którzy w tamtym czasie byli parą również poza ekranem. Niedawno Kidman w jednym z wywiadów podzieliła się wspomnieniami z pracy z Kubrickiem, ujawniając kilka ciekawych szczegółów z planu.

Reklama

Kubrick bez hierarchii: wszyscy na jednym poziomie

Jedną z kluczowych zasad Kubricka, o której wspomina Nicole Kidman, było wyeliminowanie wszelkich przejawów hierarchii na planie. Reżyser wierzył, że takie podejście sprzyja twórczości i pozwala aktorom lepiej wcielić się w swoje role. Kidman oraz Cruise mieli poczucie, że są na równi z mistrzem - Kubrick traktował ich jak równorzędnych partnerów w pracy nad filmem. Aktorka mówi, że dzięki temu poczuli się swobodnie, mogli improwizować i wprowadzać swoje pomysły, co wzbogaciło proces twórczy. "Nie stawiał siebie na piedestale," wspomina Kidman, podkreślając wyjątkowość tej relacji.

Zdjęcie Nicole Kidman i Tom Cruise w 1999 roku / SGranitz/WireImage

Ostrożność w relacjach międzyludzkich

Kubrick, jak mówi Kidman, miał także nietypowe podejście do tematu relacji międzyludzkich, co nie umknęło jej uwadze. "Trójkąty są trudne," mawiał reżyser, wyrażając swoje przemyślenia na temat potencjalnych napięć i emocjonalnych zagrożeń w układach z trójkątem w tle. Kubrick, świadomy tych ryzyk, zachęcał swoich aktorów do zachowania ostrożności. Był to element jego filozofii pracy, którą Kidman opisuje jako głęboko przemyślaną i pełną szacunku do ludzkich emocji.

Kreatywność i eksperymenty na planie

Kubrickowi zależało, by twórczy proces nie podlegał zbyt sztywnym zasadom. Wprowadził między innymi regułę, by nie mówić "nie" od razu - zawsze należało dać sobie co najmniej 10 sekund na przemyślenie odpowiedzi. Takie podejście, choć proste, dodawało planowi filmowemu nieco eksperymentalnego charakteru, przywodząc Kidman na myśl filmy studenckie, jakie realizowała w młodości w Australii.

"To było coś eksperymentalnego," mówi, zaznaczając, że Kubrick podszedł do pracy z otwartością na różne formy wyrażenia siebie.

Praca nad filmem, która trwała ponad rok

"Oczy szeroko zamknięte" to film nie tylko niezwykły, ale także bardzo wymagający pod względem czasowym. Prace nad nim trwały aż 400 dni, co jest rzadkością nawet w Hollywood. Kidman z perspektywy czasu wspomina, że mimo długiego procesu, atmosfera twórcza była na tyle inspirująca, że mogłaby kręcić film jeszcze dłużej. "Po tylu latach powiedziałabym, że nawet na trzeci rok bym została," żartuje aktorka, podkreślając, jak wiele dała jej ta przygoda z Kubrickiem.

Bliskość na ekranie inspirowana prawdziwym życiem

Kubrick, jak mówi Kidman, głęboko zgłębiał relacje małżeńskie i nie ukrywał, że inspirację czerpie również z rzeczywistości. Reżyser miał wyjątkowy dar zadawania pytań, które pozwalały mu dotknąć esencji relacji między dwoma osobami, przenosząc ją na ekran. "Były pomysły, które go interesowały," wspomina Kidman, ujawniając, że Kubrick czasem zadawał pytania, które mogły odnosić się do jej własnego małżeństwa z Cruise’em. Była to kolejna z jego metod na uzyskanie jak najprawdziwszych reakcji i emocji, które miały stać się podstawą do stworzenia niezapomnianych postaci filmowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Milionerzy" [trailer] materiały prasowe

Zobacz też:

"Babygirl": Najgorętszy film 2025 roku. Śmiałe sceny tylko dla widzów dorosłych

12 filmowych perełek z Nicole Kidman. Zobacz jej najlepsze role

Ich drugie małżeństwa okazały się szczęśliwe. Cztery gwiazdy, które znów kochają