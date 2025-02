Lata 90. to złota era kina - to wtedy powstały produkcje, które do dziś mają status kultowych. Od niezapomnianych komedii po mroczne thrillery - każdy znajdzie coś dla siebie. Myślisz, że znasz te filmy na wylot? Zmierz się z naszym quizem i sprawdź, czy możesz nazwać się prawdziwym znawcą kina lat 90.!

