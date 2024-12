"Chłopaki nie płaczą" w reżyserii Olafa Lubaszenki to jeden z tych filmów, które przeszły do historii polskiego kina. Pełne humoru dialogi, barwne postacie i niezapomniane sceny sprawiają, że widzowie chętnie wracają do tej komedii. Ale czy na pewno pamiętasz wszystkie szczegóły? Od swetra Bolca po pytania o sześćset baniek - czas to sprawdzić! W naszym quizie znajdziesz pytania, które pozwolą Ci poczuć się jak na planie tego kultowego filmu. Podejmiesz wyzwanie?

