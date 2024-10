Będzie się działo! Nowa odsłona kultowej serii ma już zapowiedź!

"Karate Kid" powraca w wielkim stylu!

Premiera nowej odsłony kultowej perełki zaplanowana jest na 30 maja 2025 roku, a film ma połączyć dwa światy - oryginalnego "The Karate Kid" z 1984 roku oraz remake z 2010 roku. To prawdziwy most między pokoleniami, a w rolach głównych zobaczymy Ralpha Macchio i Jackie Chana. Tym razem do obsady dołącza także Ben Wang, który wciela się w młodego ucznia Li Fonga.

Macchio wróci jako Daniel LaRusso, doświadczony mistrz sztuk walki, a Chan ponownie wcieli się w rolę pana Hana. Czy zobaczymy Jadena Smitha? Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi, choć jego rodzice, Will Smith i Jada Pinkett Smith, są producentami filmu. W filmie wystąpią także Ming-Na Wen, Joshua Jackson i Sadie Stanley.

Zdjęcia do "Karate Kid: Legends", bo taki tytuł zyskała najnowsza produkcja Sony Pictures, zakończyły się na początku roku, a reżyserią zajął się Jonathan Entwistle, znany m.in. z "The End of the F***ing World". Scenariusz napisał Rob Lieber, więc możemy się spodziewać nie tylko dynamicznych scen walki, ale też solidnej warstwy fabularnej. Produkcja powstała we współpracy Westbrook Studios i Columbia Pictures, a za dystrybucję odpowiada Sony.

"Karate Kid: Legends": jak zapowiada się fabuła filmu?

W "Karate Kid: Legends" Daniel LaRusso trafia do Pekinu, gdzie spotyka swojego dawnego przyjaciela i mentora, Pana Hana. Han, który trenuje młodego Li Fonga, wyraźnie widzi w nim potencjał i zamierza go szkolić w duchu sztuk walki, tak jak kiedyś robił to z Dre Parkerem. W zwiastunie widać wyraźne napięcie między stylem nauczania obu mistrzów, co z pewnością stanie się jednym z głównych wątków filmu. Czy uda im się znaleźć wspólny język, aby poprowadzić Li Fonga do sukcesu? Na ekranie nie zabraknie widowiskowych pojedynków, w tym nowego turnieju karate, który ma odegrać kluczową rolę w fabule.