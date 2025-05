"Pieśń wieloryba": O filmie

"Pieśń wieloryba" to intymny portret Krzysztofa Globisza - legendy polskiego kina i teatru, współpracownika Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego i Jerzego Jarockiego, który w 2014 roku, po rozległym udarze, stracił zdolność mówienia. Mimo to podjął wyzwanie zmierzenia się z afazją, by kontynuować swoją misję pedagogiczną w krakowskiej Akademii Teatralnej. A także przyjął propozycję udziału w spektaklu "Wieloryb" Evy Rysovej, wcielając się w postać tytułowego ssaka komunikującego się własnym językiem. Film śledzi nie tyle proces powrotu artysty do życia zawodowego, ale przede wszystkim jego wewnętrzną podróż ku odbudowie własnej tożsamości.

Autor dokumentu "Pieśń wieloryba" Michał Hytroś, absolwent Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego w Katowicach, poświęcił na realizację projektu siedem lat. Jak przyznaje: "Największym wyzwaniem była cierpliwość - wobec rzeczywistości, procesu, który nie daje się zaplanować. To nie jest film o chorobie, ale o człowieku w drodze. O tym, co rodzi się w ciszy między słowami". Inspiracją dla reżysera były zarówno osobiste doświadczenia (film dedykowany jest jego dziadkowi, który również zmagał się z utratą mowy), jak i spektakl "Wieloryb", który stał się dla niego dowodem, że można opowiadać o trudnych tematach z czułością, bez patosu.

Prace nad dokumentem obfitowały w nieprzewidziane przeszkody, a na dodatek realizację filmu zakłócił wybuch pandemii. Hytroś podkreśla jednak, że to właśnie chaos i "nieplanowalność" nadały filmowi autentyczność. "Powstał nie ze scenariusza, ale z obecności. Z uważnego wsłuchiwania się w świat Krzysztofa" - zapewnia reżyser.



"Pieśń wieloryba" na Krakowskim Festiwalu Filmowym

Jako pierwsi okazję do wsłuchania się w "Pieśń wieloryba" będą mieli widzowie 65. edycji Międzynarodowego Krakowskiego Festiwalu Filmowego - najstarszej w Polsce i jednej z najstarszych na świecie imprez poświęconych kinu dokumentalnemu, krótkim metrażom i animacji. Produkcja Studia Munka rywalizować będzie o statuetkę Złotego Lajkonika w konkursie polskim.

Dla Hytrosia, krakowianina z urodzenia, prezentacja filmu na festiwalu w rodzimym mieście ma szczególne znaczenie. To właśnie tutaj, podczas 58. edycji KFF, jego krótkometrażowa etiuda "Siostry" zdobyła Srebrnego Smoka. Teraz powraca z projektem, który - jak sam mówi "ma być spotkaniem. Cichym, uważnym i szczerym".

Premierze filmu towarzyszy artystyczny plakat autorstwa Maksa Bereskiego, który od 16 lat pod marką Plakiat kontynuuje tradycję polskiej szkoły plakatu, działając na rynku polskim i międzynarodowym. W swoich pracach stawia na metaforę i przekaz, intelektualny odbiór dzieła, gry wizualne z odbiorcą i poczucie humoru, wykorzystując do tego mnogość technik plastycznych i odwołując się do szerokiego spektrum filmowych gatunków.



Zdjęcie Plakat filmu "Pieśń wieloryba" / materiały prasowe

"Krzysztof Globisz cierpiący na afazję w nadgestykulacji, zmagający się z kształtowaniem swojego oblicza w chorobie, oblicza które wymyka mu się z rąk - plastyczna, surrealistyczna interpretacja choroby i paraliżu oraz odwołanie do powiedzenia, że 'ryby głosu nie mają'. Brak mowy poprzez zanurzenie w głębinie, przeciągające zawodzenie wielorybów i niemoc" - pisze Maks o plakacie, który stworzył do filmu Michała Hytrosia.

"Pieśń wieloryba" będzie można zobaczyć podczas 65. Krakowskiego Festiwalu Filmowego na seansach w dniach 27-29 maja. Po projekcjach planowane są spotkania z reżyserem oraz zaproszonymi gośćmi.