Debiut Scarlett Johansson nagrodzony 5-minutowymi owacjami. Gwieździe towarzyszył mąż

Film opowiada o 94-letniej Eleanor, która po stracie jedynego przyjaciela przeprowadza się z Florydy do Nowego Jorku. Tam zaprzyjaźnia się z 19-letnią Niną.

"Eleanor the Great". Spełnienie marzeń Scarlett Johansson

W rolach głównych wystąpili June Squibb, Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht i Erin Kellyman. Scenariusz napisała Tory Kamen. "Eleanor the Great" została pokazana w Cannes w ramach sekcji Un Certain Regard. Przed seansem Johansson powiedziała publiczności, że premiera jest "spełnieniem jej marzeń".

"Takich filmów jak ten, niezależnych, nie robi się dla pieniędzy. Niespodzianka. Wszyscy, którzy wzięli udział w produkcji, zrobili to z ogromnej miłości do tej historii, do scenariusza. To film o wielu rzeczach. O przyjaźni, o stracie, o przebaczeniu. To tematy, które w tych czasach powinny pojawiać się częściej" - mówiła reżyserka.

Po seansie publiczność nagrodziła twórców pięciominutowymi owacjami. Johansson przytuliła wtedy mocno June Squibb, 95-letnią odtwórczynię głównej bohaterki.

Zdjęcie Scarlett Johansson, June Squibb i Erin Kellyman w Cannes w 2025 roku / Sylvain Lefevre / Contributor / Getty Images

Scarlett Johansson w Cannes z mężem

W Cannes twórczyni filmu towarzyszył jej mąż, znany z programu "Saturday Night Live" komik Colin Jost. Na czerwonym dywanie zobaczyliśmy także gwiazdy filmu oraz dwukrotnego zdobywcę Oscara Adriena Brody'ego w towarzystwie jego partnerki Georginy Chapman.

"Eleanor the Great" nie jest jednym filmem, z którym Johansson przyjechała na Lazurowe Wybrzeże. W Konkursie Głównym pokazano "Fenicki układ" Wesa Andersona, w którym zagrała jedną z głównych ról.