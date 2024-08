W trakcie 25. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu mieliśmy okazję spotkać się z reżyserem i obsadą filmu "Wróbel" . Uczestnicy festiwalu nie tylko mogli bezpośrednio zadać gościom nurtujące pytania, ale również redakcji Interii udało się zaprosić odtwórców głównych ról na krótką rozmowę.

Julia Chętnicka: Rola Marzenki

Julię Chętnicką mogliśmy poznać dzięki występom w "Na Wspólnej", "Miłość na zakręcie", czy "Królowej", w której wystąpiła u boku Andrzeja Seweryna. Rola we "Wróblu" jest wyjątkowa pod kilkoma względami. W trakcie rozmowy z aktorką zapytaliśmy o to jak zaczęła się jej przygoda z aktorstwem.



"Ta przygoda już długo trwa. Właściwie odkąd jestem nastolatką, zawsze próbowałam swoich sił. Chodziłam na Ogniska Teatralne "U Machulskich", próbowałam dostać się do szkół aktorskich, ale nie udawało mi się — próbowałam 4 lub 5 lat z rzędu, ale postanowiłam się nie poddawać. Korzystając z tego, że mieszkam w Warszawie, gdzie branża filmowa jest bardzo rozwinięta, często chodziłam na castingi i ciągle próbowałam" - zdradziła Chętnicka. Opowiedziała również, co najbardziej pociąga ją w tej pracy - "Możliwość przeżywania różnych żyć".



Jak widać, wysiłek i nieustępliwość młodej aktorki opłaciły się i teraz Julia Chętnicka wystąpiła w roli równie nieugiętej Marzenki w filmie "Wróbel". Kim jest jej bohaterka? Poprosiliśmy odtwórczynię tej roli, by przybliżyła czytelnikom tę postać i opowiedziała o niej z własnej perspektywy.

"Marzenka jest nową sąsiadką, wprowadza się do domu obok głównego bohatera. Jest dziewczyną, która ma 30 lat, ma konserwatywne podejście do rodziny i, jako że nie wychodzi jej jeden związek, to stara się wejść szybko w kolejny i stworzyć sobie rodzinę. W jej oczach odpowiednim kandydatem jest Remek [w tej roli Jacek Borusiński] - jest też łatwym kąskiem, do 'ustawiania’ go i Marzenka robi wszystko, by osiągnąć swoje cele. Ale myślę też, że ma dobre intencje - chce dobrze dla siebie i dla niego i niczego nie robi jego kosztem i prawdopodobnie on też odnajdzie szczęście w prostym, rodzinnym życiu" - opowiedziała Chętnicka.

Julia Chętnicka: Co łączy ją z Marzenką z "Wróbla"?

Julia Chętnicka jest bardzo żywiołową osobą i z ogromną energią opowiadał o swojej karierze i występie w filmie Tomasza Gąssowskiego. Nie mogło więc zabraknąć pytania o to, jak wiele łączy ją z filmową bohaterką. Julia Chętnicka zaprzecza jednak podobieństwom i wyjaśnia:

"Jesteśmy kompletnie różne — to całkowicie inna osoba. Wiadomo, czasem znajdą się cechy wspólne: każdy z nas lubi, jak sprawy idą po naszej myśli, ale jeśli chodzi o osobowość, czy sposób bycia, wydaje mi się, że są całkowicie różne. Osoby, które mnie nie znają, mogą odnieść wrażenie, że mamy [z Marzenką] wiele wspólnego, ale na przyklad najbliższe koleżanki wiedzą, że kompletnie nie jest to prawdą, że to totalnie inny człowiek" - wyjaśniła aktorka.



A co według Julii Chętnickiej było największym wyzwaniem w tej roli? Jak się okazuje, właśnie różnice w podejściu do życia aktorki i jej postaci były największym wyzwaniem - na potrzeby tej produkcji musiała nieco zmienić swoje poglądy.

"Jestem dosyć dużą feministką, więc miałam trochę problem z tym, że ta rola jest konserwatywna. Ma całkowicie inne podejście i wyzwaniem było to, by schować 'moją feministkę’ i właściwie przeskoczyć siebie" - zdradziła w rozmowie z Interią aktorka.

W roli Remka możemy zobaczyć Jacka Borusińskiego, który jest aktorem doświadczonym i od lat pojawia się na ekranach kin i nie tylko. Jak układała się współpraca między Julią Chętnicką i odtwórcą głównej roli?

"Mieliśmy wspólnie wiele prób, więc mieliśmy okazję poznać się wcześniej, dużo rozmawialiśmy, ale w pracy na planie fajne jest to, że nigdy nie da się ostatecznie ustalić, jak będzie wyglądała scena do końca. (...) To było super, że nawet jak coś już było ustalone, to Jacek wielokrotnie mnie zaskakiwał, śmieszył swoją osobowością i postacią. Myślę też, że bardzo się polubiliśmy i to była fajna praca".

Zdjęcie Krzysztof Stroiński, Jacek Borusiński, Julia Chętnicka i Piotr Rogucki w scenie z "Wróbla" / Dagmara Szewczuk / materiały prasowe

Julia Chętnicka: Marzenia i ulubione filmy

Na pytanie, jakie ma marzenia, aktorka zdradziła, że marzy, by wystąpić u boku... Bradleya Coopera.

"Jest po prostu świetny i poza tym, że oczywiście jest przystojny, to bardzo podoba mi się to, że jest odważny: reżyseruje filmy i w nich gra, dostaje Oscary za to. Myślę, że to by było jedno z takich marzeń — wystąpić razem z nim".

A jakie są ulubione filmy młodej aktorki?

"Na pewno 'Mama' w reżyserii Xaviera Dolana, w takiej stylistyce popowej, ale na ważne tematy. Skoro wcześniej wymieniłam Bradleya Coopera, to na pewno 'Narodziny gwiazdy' . A trzeci film, który podam, to taki, który trochę sprawił, że chciałam zostać aktorką - 'Lekarstwo na miłość' z Kaliną Jędrusik. To był pierwszy film, miałam 6 lat i strasznie podobało mi się, że ona tak odbierała te telefony i ten jej zachrypnięty głos. Chyba z 15 razy oglądałam ten film"

"Wróbel": O czym jest film?

Remek Wróbel to listonosz i zapalony piłkarz amatorskiej drużyny. Dobiega czterdziestki, jest kawalerem i raczej nie zabiega o towarzystwo innych ludzi. Uwielbia studiować encyklopedię, dzięki czemu ćwiczy swoją świetną pamięć, ale raczej unika technologicznych nowinek takich jak np. Internet. Poza obrotnym, prowadzącym szemrane interesy, przyjacielem Pedrem nie ma na świecie nikogo bliskiego. Do czasu.

Pewnego dnia wszystko się zmienia — jego poukładane życie wywraca się do góry nogami, gdy w domu obok pojawia się wygadana sąsiadka Marzenka i dziadek, którego do tej pory nie znał. Remek będzie musiał na nowo nauczyć się wielu rzeczy, w tym korzystania z życia, gdy los podkłada mu elementy układanki, których nie chciał.

Jackowi Borusińskiemu partnerują w filmie: Julia Chętnicka, Krzysztof Stroiński, Piotr Rogucki, Bartłomiej Kotschedoff, Agnieszka Matysiak.