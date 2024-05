Fragmenty kultowych anime "Ghost in the Shell" i "Akira" w Muzeum Manggha w Krakowie

Manggha: Tła w kultowych anime na wystawie "Background"

Wystawa "Background" prezentuje szeroko pojętą tematykę tła w japońskiej sztuce m.in. mangi, anime, gier wideo czy drzeworytów ukiyo-e. Na wystawie można zobaczyć m.in. reprodukcje teł wykorzystanych w takich kultowych anime, jak "Ghost in the Shell" , "Akira" czy "Podniebna poczta Kiki", a także drzeworyty Hokusaia, komiksy Yuichiego Yokoyamy, Tigera Tateishiego i Satoshiego Kona, elementy gier studiów FromSoftware i Kojima Productions.

- Na wystawie możemy porównać tła z fragmentami filmów, w których zostały wykorzystane. To jest niezwykłe uczucie. Wspaniale jest odnaleźć te sceny, które są tu zatrzymane. To jest zupełnie inny odbiór. Można spędzić dużo czasu analizując szczegóły, które w filmie nam umykają - powiedział podczas oprowadzania kurator wystawy Jakub Woynarowski.

- To jest nietypowa wystawa jak na Muzeum Manggha. Na tej wystawie chcieliśmy potraktować na równi to, co należy do tak zwanej kultury wysokiej z tym, co jest zazwyczaj zaliczane do popkultury. Jednym z założeń było to, jak granice tych pojęć są ruchome i zależą od kontekstu, od czasów i sytuacji, w jakiej damy obiekt się znajduje. Wiele z tych obiektów jest masowo produkowanymi komiksami, mangami bądź anime, ale też wysokiej jakości grafikami wykonanymi w technice solegraficznej, na których pokazujemy tła do anime - mówiła kuratorka Barbara Trojanowska.



To właśnie tło jest najważniejszym bohaterem wystawy "Background". Ekspozycja ma przypomnieć, że tło nie jest neutralne - jest sprawcze, a często rządzi się także inną niż ludzka logiką. Tło na wystawie odgrywa rolę pierwszoplanową: jest ukazane jako przestrzeń zarówno kontemplacyjna, jak i skłaniająca do wnikliwej obserwacji zjawisk. O temacie opowiadają tła do prac japońskiej kultury popularnej m.in. mangi, anime, gier wideo, ale też drzeworytów ukiyo-e. Kuratorzy zestawili ze sobą obiekty muzealne ze współczesnymi obrazami, kopie i oryginały funkcjonują tu na tych samych zasadach, zadając pytanie o granicę między kulturą wysoką i popkulturą.

Kuratorami wystawy są: Ewa Borysiewicz - historyczka sztuki, autorka tekstów o sztuce, organizatorka wystaw i wydarzeń artystycznych, Barbara Trojanowska - historyczka sztuki, menedżerka kultury, kuratorka w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie oraz Jakub Woynarowski - artysta wizualny, designer oraz kurator.

Wystawa "Background" potrwa do 15 września.

Zdjęcie Wystawa "Background" w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie / INTERIA

