"Nie lubię poniedziałku" to kultowa polska komedia z 1971 roku, która z humorem ukazuje perypetie ludzi w Warszawie w jeden, szczególnie niefortunny poniedziałek. Reżyser Tadeusz Chmielewski stworzył mozaikową fabułę, w której bohaterowie, jak przedsiębiorca szukający części do maszyn czy przyjezdni z różnych zakątków Polski i świata, napotykają na szereg zabawnych i absurdalnych przeszkód. Film, będący satyrą na biurokrację i codzienne problemy Polaków, wciąż bawi współczesnych widzów, dzięki swojemu niepowtarzalnemu klimatowi i ponadczasowemu humorowi.

Czego szukał Jerzy Turek w filmie "Nie lubię poniedziałku"?

Jerzy Turek, który wcielił się w postać Zygmunta Bączyka, zaopatrzeniowca z Sulęcic, jest jednym z najważniejszych bohaterów filmu. Jego celem w tej pełnej absurdów fabule jest odnalezienie brakujących części do maszyny. Przemierza on Warszawę, napotykając na szereg komicznych sytuacji, które stają na jego drodze do wykonania zadania. Bączyk to postać, której determinacja i przywiązanie do pracy są przedstawione w satyryczny sposób, co doskonale wpisuje się w klimat filmu.

Gdzie obejrzeć "Nie lubię poniedziałku" online?

Dla miłośników polskiego kina, którzy chcieliby przypomnieć sobie tę komediową perełkę, film "Nie lubię poniedziałku" jest dostępny na platformach streamingowych. Obecnie można go obejrzeć w ramach abonamentu na Canal+ Online, a także istnieje możliwość wypożyczenia go na Premiery Canal+. To idealna okazja, aby zanurzyć się w klimacie dawnych lat i doświadczyć jednego z najważniejszych dzieł polskiej komedii.

"Nie lubię poniedziałku" - obsada

W filmie wystąpiła plejada wybitnych polskich aktorów, których kreacje przeszły do historii polskiego kina. Jerzy Turek, w roli zaopatrzeniowca Zygmunta Bączyka z Sulęcic, to jedna z najbardziej zapadających w pamięć postaci. W filmie Turek poszukuje części do maszyn, co prowadzi go do serii nieoczekiwanych sytuacji. Inne gwiazdy to Bohdan Łazuka, Kazimierz Rudzki oraz Adam Mularczyk. Obsada filmu "Nie lubię poniedziałku" to zestawienie aktorów, którzy w doskonały sposób oddali absurdalny charakter codziennego życia w PRL.

Gdzie kręcili "Nie lubię poniedziałku"?

Większość zdjęć do filmu "Nie lubię poniedziałku" powstała w Warszawie, która stanowi tło dla pełnych humoru przygód bohaterów. Kultowe sceny kręcono w charakterystycznych miejscach stolicy, takich jak Plac Defilad, Aleje Jerozolimskie czy Dzielnica Śródmieście. Warszawa lat 70. ukazana w filmie jest pełna kontrastów, które dodatkowo podkreślają absurdalność codziennego życia w tamtych czasach.

