Chociaż do tegorocznych Świąt został grubo ponad miesiąc, w kinach i na streamingu możemy już oglądać bożonarodzeniowe propozycje filmowe. Główna bohaterka nowości Netfliksa o tytule "Spotkajmy się w przyszłe święta", Layla, próbując przeżyć bajkowy romans z mężczyzną swoich marzeń, przemierza Nowy Jork, by zdobyć najbardziej poszukiwane bilety w mieście: na wyprzedany świąteczny koncert grupy Pentatonix. W rolach głównych świątecznej komedii romantycznej w reżyserii Rusty'ego Cundieffa wystąpili: Christina Milian, Devale Ellis i Mitch Grassi.

43-letnia Christina Milian, która wciela się w postać głównej bohaterki, Layli, wystąpiła już w kilku komediach romantycznych Netfliksa. Publiczność może pamiętać ją z filmu "Nie uciekniesz od miłości" z 2021 roku, czy "Miłość pod jednym dachem" z 2019.

"Spotkajmy się w przyszłe święta" to najchętniej oglądany film w Polsce!

Nowość giganta streamingowego trafiła 6 listopada na platformę i od tamtej pory święci triumfy. "Spotkajmy się w przyszłe święta" znalazł się na pierwszym miejscu rankingu najchętniej oglądanych filmów ostatnich dni w Polsce, wyprzedzając takie tytuły, jak: "Czasem trzeba odpuścić" oraz "Paryż pani Harris".



Widzowie nie tylko w naszym kraju pokochali perypetie głównej bohaterki. W komentarzach na oficjalnym koncie instagramowym Netfliksa możemy przeczytać bardzo entuzjastyczne komentarze. "Właśnie obejrzałem to wczoraj wieczorem. To było takie słodkie!", "To pozycja obowiązkowa, szczerze mówiąc, film jest bardzo dobry", "Oglądam to jeszcze raz. Mam obsesję na punkcie tego filmu" - piszą zachwyceni widzowie.