"Szklana pułapka" to kultowy thriller akcji, który na stałe zapisał się w historii kina. Bruce Willis w roli nowojorskiego gliny Johna McClane'a staje do nierównej walki z terrorystami, którzy opanowali wieżowiec Nakatomi Plaza w Los Angeles. To właśnie tam, podczas świątecznego przyjęcia, znajduje się jego żona Holly (Bonnie Bedelia). McClane, zdany tylko na siebie, musi wykorzystać swoją pomysłowość i spryt, aby pokonać bezwzględnego Hansa Grubera (Alan Rickman) i jego bandę. Film trzyma w napięciu do ostatniej minuty, a sceny akcji zapierają dech w piersiach.

Obsada filmu

Obsada "Szklanej pułapki" to prawdziwa plejada gwiazd. Oprócz charyzmatycznego Willisa i złowieszczego Rickmana, na ekranie zobaczymy również Bonnie Bedelia jako Holly, Reginalda VelJohnsona jako sierżanta Powella oraz Williama Athertona w roli reportera Thornburga. Każdy z aktorów wnosi do filmu swoją unikalną energię, tworząc niezapomniane kreacje.

Gdzie obejrzeć wszystkie części "Szklanej pułapki" online?

Cała seria "Szklanej pułapki" to prawdziwa uczta dla miłośników mocnych wrażeń. Wszystkie pięć części filmu są dostępne na platformie Disney+ w ramach abonamentu. Jeśli jednak wolisz wypożyczyć lub kupić pojedyncze filmy, możesz to zrobić na platformach takich jak Megogo, Apple TV, Rakuten TV czy Player. Niektóre części są również dostępne na Prime Video.



