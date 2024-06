"Jestem Celine Dion": Dokument dostępny od 25 czerwca na Prime Video

Wyreżyserowany przez nominowaną do Oscara Irene Taylor dokument "Jestem Celine Dion" to głęboki, poruszający oraz szczery wgląd w życie prywatne ikony i supergwiazdy międzynarodowej sceny muzycznej. Film, który jest swoistym listem miłosnym do fanów, ukazuje walkę Céline Dion ze zmieniającą jej życie chorobą. Ten Inspirujący dokument podkreśla rolę muzyki, która od zawsze była przewodnikiem artystki, a także niezłomność jej ducha.

Reklama

Film "Jestem Celine Dion" dostępny od 25 czerwca na Prime Video.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mastercard OFF Camera: Patrick Wilson o filmie „Pułapka” INTERIA.PL

"Różowe lata 90.": Premiera drugiego sezonu 27 czerwca na Netflix

"Różowe lata 90." to sequel kultowego serialu "Różowe lata 70.". Jest rok 1996, a Leia Forman wraca do Point Place na kolejne lato pełne przygód z przyjaciółmi i dziadkami, Kitty i Redem. Leia i Jay cieszą się, że po dziewięciu miesiącach związku na odległość mogą znowu być razem. Jednak Leia jest w stresie, bo Jay wciąż nie wie, że prawie pocałowała Nate’a. Nate też się martwi, że jego dziewczyna, Nikki, o niczym nie wie. Jak długo uda im się utrzymać to w sekrecie? Jak się okazuje - niezbyt długo. Gdy prawda w końcu wychodzi na jaw, związki są zagrożone, przyjaźnie zostają wystawione na próbę, a lato dobiega końca, zanim na dobre się zaczęło - czytamy w oficjalnym opisie Netfliksa.

Drugi sezon serialu "Różowych lat 90." składa się z szesnastu odcinków i będzie podzielony na dwie części. Pierwsza zadebiutuje 27 czerwca, druga - 24 października.

Zdjęcie "Różowe lata 90." / Patrick Wymore/Netflix / Netflix

"Moja Lady Jane": Serial zadebiutuje 27 czerwca na Prime Video

Fabuła serialu "Mojej Lady Jane" osnuta jest wokół alternatywnych losów rodziny Tudorów. W nowej wersji Edward, syn Henryka VIII, cieszy się dobrym zdrowiem, a Lady Jane Grey czeka zupełnie inny los, niż ten znany z podręcznika historii. A skoro dzieje tych bohaterów potoczyły się zupełnie inaczej, to i ich przyszłość zaczęła rysować się w jasnych barwach. Grey nieoczekiwanie zostaje królową Anglii, co przysparza jej liczne grono wrogów. Jak możemy dowiedzieć się z informacji prasowej, serial "Moja Lady Jane" , "to historia o prawdziwej miłości i wielkiej przygodzie".

Serial "Moja Lady Jane" będzie dostępny od 27 czerwca na Prime Video.

"Sprawa rodzinna" od 28 czerwca na Netflix

O czym będzie nowy film Netfliksa o tytule " Sprawa rodzinna " w reżyserii Richarda LaGravenese? Niespodziewany romans niesie komiczne konsekwencje dla młodej kobiety, jej matki i jej szefa gwiazdora, którzy przeżywają pasmo perypetii z miłością i tożsamością w tle - czytamy w oficjalnym opisie. W rolach głównych wystąpią: Joey King, Nicole Kidman i Zac Efron.

Film "Sprawa rodzinna" będzie dostępny od 28 czerwca na Netfliksie.

Zdjęcie "Sprawa rodzinna" / Tina Rowden / Netflix