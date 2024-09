Sprawdź, gdzie obejrzeć "Budda. Dzieciak '98"! Cały film w sieci

"Budda. Dzieciak '98" to film dokumentalny przedstawiający fascynującą drogę Kamila Labuddy, znanego w sieci jako Budda, jednego z najpopularniejszych influencerów w Polsce. Film opowiada o kulisach jego działalności w mediach społecznościowych, pokazując zarówno blaski, jak i cienie życia internetowego twórcy. Kamil zdradza, jak osiągnął sukces w świecie social mediów, jakie wyzwania napotykał oraz jak wygląda codzienna praca w branży YouTube. To inspirująca historia o pasji do motoryzacji, sile charakteru i wytrwałości w dążeniu do realizacji marzeń.

Gdzie obejrzeć film "Budda. Dzieciak '98" online?

Film "Budda. Dzieciak '98" jest dostępny na platformie Prime Video, gdzie widzowie mogą zobaczyć pełny obraz działalności Kamila Labuddy, niespotykany nigdzie indziej. To świetna okazja, aby poznać historię Buddy z zupełnie nowej perspektywy, nieznanej z jego kanałów na YouTube czy Instagramie.

"Budda. Dzieciak '98" – ile trwa?

Film "Budda. Dzieciak '98" trwa 1 godzinę i 23 minuty, co sprawia, że jest to stosunkowo krótki dokument, który w dynamiczny sposób ukazuje historię Kamila Labuddy. Czas trwania pozwala na szybkie i intensywne wprowadzenie widza w świat Buddy, pokazując zarówno jego życie zawodowe, jak i prywatne, bez zbędnych dłużyzn. Dzięki temu film utrzymuje intensywne tempo, a każdy wątek jest klarownie przedstawiony, co czyni go interesującym zarówno dla fanów Buddy, jak i osób dopiero poznających jego postać.

