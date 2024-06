"Pszczelarz" to porywający film akcji, w którym Jason Statham wciela się w rolę Claya, byłego agenta tajnej jednostki specjalnej, który po zakończeniu służby prowadzi spokojne życie na prowincji, zajmując się pszczołami. Jednak jego spokojne dni kończą się, gdy jego przyjaciółka pada ofiarą internetowego oszustwa i odbiera sobie życie. Clay postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i rozprawić się z potężną organizacją przestępczą, której macki sięgają najwyższych szczytów władzy. Wkraczając ponownie do gry, staje przed trudnym zadaniem, którego konsekwencje mogą być nieprzewidywalne. Zestaw unikalnych umiejętności Claya i brak litości sprawiają, że jest on gotów posunąć się do ostateczności, aby wymierzyć sprawiedliwość.

W filmie "Pszczelarz" oprócz Jasona Stathama, który wciela się w postać Claya, możemy zobaczyć znakomitych aktorów. Jeremy Irons gra Wallace'a Westwylda, postać pełną tajemnic i wpływów. Josh Hutcherson wciela się w rolę Dereka Danfortha, młodego i ambitnego mężczyzny, który ma swoje powody, by zaangażować się w walkę Claya. Phylicia Rashad jako Eloise Parker dodaje do filmu głębi i emocji.

"Pszczelarz" - gdzie obejrzeć film online?

Film "Pszczelarz" jest dostępny na wielu platformach streamingowych, co pozwala na łatwe znalezienie odpowiedniego źródła do oglądania. Przede wszystkim można go zobaczyć na Polsat Box Go, a także na innych popularnych serwisach takich jak Prime Video, Rakuten TV, Canal+ Premiery, Cineman, Player oraz Play Now. Wybór platformy zależy od preferencji widza, każda z nich oferuje film w wysokiej jakości, zapewniając niezapomniane wrażenia. Dzięki szerokiemu dostępowi do filmu, każdy może cieszyć się dynamiczną akcją i znakomitą grą aktorską w dowolnym miejscu i czasie.

