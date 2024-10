"Psi Patrol: Film" to pełnometrażowa produkcja, która przenosi małych bohaterów znanej serii na duży ekran. Tym razem dzielne szczeniaki muszą stawić czoła swojemu największemu rywalowi - Humdingerowi, który obejmuje stanowisko burmistrza Adventure City. Jego nieodpowiedzialne decyzje prowadzą do chaosu w mieście, a Ryder i jego drużyna zostają wezwani na ratunek. Na ich drodze pojawia się nowa sojuszniczka - bystry jamnik Liberty, który pomaga drużynie w walce o ocalenie miasta. To pełna akcji historia o odwadze, przyjaźni i odpowiedzialności, podkreślająca, że "żadne miasto nie jest za duże, a żaden szczeniak nie jest za mały".

Reklama

Polski dubbing w "Psi Patrol: Film"

W polskiej wersji językowej filmu głosy bohaterom użyczyły popularne postacie dubbingu. W rolach głównych usłyszymy Jakuba Szydłowskiego jako Rubena oraz Damiana Kulca w roli Rocket. Wojciech Żołądkowicz podłożył głos Tonymu, a Piotr Bąk, Maksymilian Bogumił oraz Paweł Bukrewicz wcielili się w role różnych postaci, tworząc barwną obsadę dubbingową. Dzięki doświadczonym aktorom, "Psi Patrol: Film" zyskał dodatkową energię i charakter, co z pewnością przyciągnie młodych widzów.

Gdzie obejrzeć "Psi Patrol: Film" online?

Jeśli chcesz obejrzeć "Psi Patrol: Film" online, produkcja jest dostępna na kilku popularnych platformach streamingowych. Można ją znaleźć na serwisach takich jak Prime Video, Rakuten TV, Apple TV, Megogo oraz Canal+ Online. To doskonała okazja, by cieszyć się filmem z rodziną w domowym zaciszu, wybierając preferowaną platformę streamingową.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mikołaj Grabowski: Musiałem uciec od Krakowa INTERIA.PL

Zobacz też:

Tych produkcji nie możesz przegapić! Nowości na streamingu

To jeden z najlepszych filmów PRL-u. Sprawdzamy, gdzie obejrzeć online

Fani "Władcy Pierścieni", gotowi na maraton? Zobaczcie, gdzie obejrzeć trylogię online