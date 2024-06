"Psy" to kultowy polski film sensacyjny w reżyserii Władysława Pasikowskiego z 1992 roku. Opowiada historię Franza Maurera, byłego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, który po weryfikacji zostaje przeniesiony do pracy w policji. Franz, z wykształcenia prawnik, awansował w SB dzięki małżeństwu z córką byłego wiceministra, która go porzuciła. Podczas jednej z akcji trzech jego kolegów zostaje zabitych, co skłania Franza do podjęcia decyzji o zemście na przestępcach odpowiedzialnych za ich śmierć.

W filmie występuje plejada znakomitych polskich aktorów, w tym Bogusław Linda jako Franz Maurer, Marek Kondrat, Cezary Pazura, Janusz Gajos, Zbigniew Zapasiewicz oraz Agnieszka Jaskółka.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bogusław Linda o filmie "Powidoki" INTERIA.PL

Kultowy film "Psy" - gdzie obejrzeć?

Film "Psy" można obejrzeć na kilku platformach streamingowych. Dostępny jest w ramach abonamentu na Canal+ Online. Można go również wypożyczyć lub kupić na Canal+ Premiery oraz na Prime Video.

Zobacz też:

Polskie kino na wyciągnięcie ręki. Najchętniej oglądane filmy tego roku

Cezary Pazura i Johnny Depp razem. Takiej animacji jeszcze nie było

Wielki hit na Netflix! Sprawdź, gdzie jeszcze obejrzeć "Skazanych na Shawshank"