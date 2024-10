Polska produkcja okazała się hitem! Rozpisują się o niej nawet zagraniczne media

"Rozwodnicy": polski film podbija Netflixa

Za reżyserię komedii "Rozwodnicy" odpowiadają Michał Chaciński i Radek Drabik. W najnowszej produkcji skupią się na losach byłych małżonków, którzy pragną uzyskać unieważnienie ślubu.

Małgosia (Magdalena Popławska) i Jacek (Wojciech Mecwaldowski) od dawna nie są ze sobą. Minęło już 20 lat od ich rozwodu, wybrali własne ścieżki, jednak teraz postanowili uzyskać unieważnienie kościelnego ślub. Wydawało im się, że to zaledwie formalność, skoro ich małżeństwo trwało krótko i było to wiele lat temu. Szybko jednak okaże się, jak bardzo się mylili. Główni bohaterowie wpadną w pułapkę kościelnych przepisów, z której prędko się nie wydostaną, co wyjątkowo ich do siebie... zbliży, wprowadzając w ich "poukładane" życie jeszcze większy zamęt.

Film zadebiutował na Netflixie 25 września.

Polski przebój chwalony za granicą

Film "Rozwodnicy" od tygodnia utrzymuje się na pierwszym miejscu listy hitów na tej platformie streamingowej w naszym kraju, a na świecie zajmuje pozycję ósmą. W weekend premiery film został obejrzany przez trzy miliony widzów.

"Subtelna w komedii, delikatna w dramacie. To właśnie sprawia, że w ujmujący sposób potrafi podejść do trudnych tematów, takich jak rozwód i religia" - możemy przeczytać o "Rozwodnikach" w recenzji Johna Serby z "Decidera".

"Jeśli szukasz łatwego w odbiorze filmu, aby zrelaksować się po długim dniu, koniecznie sprawdźcie ten film. Choć może urazić niektórych wierzących, przedstawia on trwającą walkę między świeckimi perspektywami a współczesnymi związkami, oferując odświeżające spojrzenie na wyzwania związane z miłością i zaangażowaniem" - pisano z kolei na portalu "High On Films".

