O czym jest film "Bliżej"?

Film "Bliżej" to adaptacja sztuki Patricka Marbera w reżyserii Mike’a Nicholsa. Opowiada historię dwóch par: pisarza Dana (Jude Law) i striptizerki Alice (Natalie Portman) oraz dermatologa Larry’ego (Clive Owen) i fotograf Annie (Julia Roberts). Gdy Anna fotografuje Dana, ich romans rozpoczyna spiralę kłamstw i manipulacji, które komplikują ich związki. Fascynacja, pożądanie i niepewność stają się podstawą relacji bohaterów, prowadząc do emocjonalnych i dramatycznych konfrontacji.

Film "Bliżej" - obsada

W filmie "Bliżej" zobaczymy znakomitą obsadę aktorską. W rolach głównych występują: Natalie Portman jako Alice, Jude Law jako Dan, Julia Roberts jako Anna oraz Clive Owen jako Larry. Clive Owen za swoją rolę otrzymał Złoty Glob oraz nagrodę BAFTA dla najlepszego aktora drugoplanowego. Natalie Portman również zdobyła Złoty Glob za najlepszą rolę drugoplanową. Film zdobył także nagrodę National Board of Review za najlepszą obsadę, co podkreśla znakomite kreacje aktorskie całej czwórki.

"Bliżej" (film) - gdzie obejrzeć?

Film "Bliżej" dostępny jest do obejrzenia online na kilku platformach streamingowych. Można go znaleźć na Netflixie (tylko do 14 lipca 2024), Prime Video oraz Rakuten TV. Dla tych, którzy preferują zakup lub wypożyczenie filmu, dostępna jest również opcja na Apple TV. Warto jednak pamiętać, że dostępność filmu na poszczególnych platformach może się zmieniać, dlatego warto sprawdzić aktualne oferty, aby nie przegapić okazji na obejrzenie tego nagrodzonego dramatu.

