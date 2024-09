"Rozwodnicy": premiera nowego polskiego filmu 25 września na Netflix

Za reżyserię komedii "Rozwodnicy" odpowiadają Michał Chaciński i Radek Drabik. W najnowszej produkcji skupią się na losach byłych małżonków, którzy pragną uzyskać unieważnienie ślubu.

Małgosia (Magdalena Popławska) i Jacek (Wojciech Mecwaldowski) od dawna nie są ze sobą. Minęło już 20 lat od ich rozwodu, wybrali własne ścieżki, jednak teraz postanowili uzyskać unieważnienie kościelnego ślub. Wydawało im się, że to zaledwie formalność, skoro ich małżeństwo trwało krótko i było to wiele lat temu. Szybko jednak okaże się, jak bardzo się mylili. Główni bohaterowie wpadną w pułapkę kościelnych przepisów, z której prędko się nie wydostaną, co wyjątkowo ich do siebie... zbliży, wprowadzając w ich "poukładane" życie jeszcze większy zamęt.

Premiera "Rozwodników" 25 września na Netfliksie.

"Prawdziwy dżentelmen" od 26 września na Netflix

"Wydaje się, że Saygın osiągnął wysoką pozycję w świecie luksusu i blichtru. Przez większość mieszkańców miasta jest postrzegany jako ideał dla zamożnych kobiet - czarujący uwodziciel. Jednak ten nieodparty urok skrywa mroczne oblicze. Saygın daje kobietom emocjonalne spełnienie, którego pragną, nawet jeśli nie mówią tego wprost. Potrafi sprawić, że czują się wyjątkowe i docenione. Jednak Saygın nie zadał sobie nigdy najważniejszego pytania: A co z moim szczęściem? To pytanie nie daje mu spokoju od chwili, gdy poznaje młodą i niewinną Nehir. Wtedy jego misternie ułożone życie zaczyna się komplikować" - czytamy w opisie Netfliksa.

Film "Prawdziwy dżentelmen" od 26 września na Netfliksie.

Zdjęcie "Prawdziwy dżentelmen" / Courtesy of Netflix / Netflix

"Rez Ball": premiera filmu 27 września na Netflix

"W Chuska w Nowym Meksyku szkolna drużyna koszykówki Chuska Warriors, do której należy wielu rdzennych Amerykanów, mierzy się z największym wyzwaniem w swojej karierze. Po stracie swojego najlepszego gracza pozostali członkowie drużyny muszą jeszcze mocniej ze sobą współpracować, żeby móc choćby pomarzyć o zdobyciu mistrzostwa stanu. To coś więcej niż sport - to historia odporności i jedności, prawdziwa opowieść o pokonywaniu trudności głęboko zakorzeniona w rdzennie amerykańskiej kulturze" - dowiadujemy się z opisu.

Premiera filmu "Rez Ball" 27 września na Netfliksie.

Zdjęcie "Rez Ball" / Courtesy of Netflix © 2024 / Netflix