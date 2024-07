Nostalgiczna podróż w przeszłość. Film o wybitnej piosenkarce trafia na VOD

Film przedstawia muzyczną podróż artystki na szczyt. Będziemy mogli zobaczyć, jak Amy Winehouse z szalonej i kolorowej londyńskiej ulicy Camden High Street dotarła do miejsca, w którym oglądaliśmy ją jako międzynarodową gwiazdę. To również szansa, by dowiedzieć się jaka jest cena sławy i jak swoją karierę i show-biznes postrzegała Amy.

Za reżyserię odpowiada Sam Taylor-Johnson, uznana artystka wizualna i reżyserka ("Pięćdziesiąt twarzy Greya", "John Lennon. Chłopak znikąd"). Biografia została wyprodukowana przez STUDIOCANAL oraz Monumental Pictures, przy pełnym wsparciu wytwórni muzycznych Universal Music Group oraz SONY Music Publishing.

Kto odgrywa rolę Amy Winehouse?

W głównej roli zobaczymy znaną z serialu HBO "Branża" Marisę Abelę. 27-latkę mogliśmy także oglądać w produkcji Sky "COBRA", pojawiła się też u boku Jamesa Nortona w thrillerze "Rogue Agent".

Wideo BACK TO BLACK. HISTORIA AMY WINEHOUSE | Oficjalny teaser | Kino Świat

"Marisa jest świetną kandydatką do tej roli. Nawet jeśli nie wygląda dokładnie tak samo jak Amy. Marisa to Marisa, a Amy to Amy, nie muszą wyglądać identycznie"- mówił ojciec Amy Winehouse w wywiadzie dla The Sun.

Na ekranie partnerują jej m.in. zdobywca nagrody BAFTA Jack O'Connell jako Blake Fielder-Civil, Eddie Marsan jako Mitch Winehouse, Juliet Cowan jako Janis Winehouse oraz nominowana do Złotego Globu i Oscara Lesley Manville jako babcia Amy, Cynthia.

Autorem scenariusza jest wielokrotnie nagradzany Matt Greenhalgh. Za produkcję muzyczną odpowiada Giles Martin ("Rocketman", "The Beatles: Get Back"). "Back to Black. Historia Amy Winehouse" został wyprodukowany przez Alison Owen i Debrę Hayward z Monumental Pictures wraz z Nicky Kentish-Barnes.

Kiedy i gdzie oglądać?

Film będzie można obejrzeć na platformach VOD od 19 lipca. Seanse udostępnią Polsat Box Go, CANAL+, Player, Rakuten, TVP VOD, PLAY, Orange, Vectra, Multimedia Polska, MEGOGO, Toya, Inea, MOJEeKINO.pl, Nowe Horyzonty VOD, E-kino pod Baranami, Alfanet.

