Amazon Prime i Prime Video to dwa różne, ale powiązane ze sobą serwisy oferowane przez Amazon. Mogą one budzić pewne zamieszanie wśród użytkowników, którzy nie są pewni, co dokładnie obejmują te usługi. W tym artykule wyjaśnimy różnice między Amazon Prime a Prime Video oraz przedstawimy, co każdy z tych serwisów oferuje.

Czym jest Amazon Prime?

Amazon Prime to kompleksowa usługa subskrypcyjna, która oferuje wiele korzyści dla użytkowników platformy Amazon. Jest to rodzaj członkostwa, które obejmuje różnorodne usługi i udogodnienia. Oto główne elementy Amazon Prime:

Bezpłatna dostawa: Członkowie Amazon Prime mogą korzystać z bezpłatnej i szybkiej dostawy na wiele produktów dostępnych na Amazon. W niektórych regionach dostępna jest dostawa w ciągu jednego dnia, a nawet tego samego dnia. Prime Video: Dostęp do Prime Video, serwisu streamingowego Amazon, który oferuje szeroką bibliotekę filmów, seriali i programów telewizyjnych, w tym oryginalne produkcje Amazon. Prime Music: Członkowie mogą korzystać z Prime Music, serwisu muzycznego Amazon, który oferuje dostęp do milionów utworów bez reklam. Prime Reading: Dostęp do wybranej kolekcji e-booków, magazynów, komiksów i innych publikacji cyfrowych. Amazon Fresh: W wybranych lokalizacjach członkowie Prime mogą korzystać z usługi dostawy artykułów spożywczych. Prime Gaming: Użytkownicy mają dostęp do darmowych gier, in-game loot oraz subskrypcji na Twitchu.

Amazon Prime jest więc kompleksową usługą, która oferuje wiele różnych korzyści poza samym streamingiem wideo.

Czym jest Prime Video?

Prime Video to jedna z usług wchodzących w skład Amazon Prime, ale jest także dostępna jako samodzielna subskrypcja. Prime Video koncentruje się wyłącznie na dostarczaniu treści wideo, takich jak filmy, seriale i programy telewizyjne. Oto główne cechy Prime Video:

Biblioteka treści: Prime Video oferuje dostęp do ogromnej biblioteki treści, w tym popularnych filmów, seriali, dokumentów i oryginalnych produkcji Amazon. Oryginalne produkcje: Amazon Prime Video produkuje własne filmy i seriale, znane jako Amazon Originals, które są dostępne wyłącznie dla subskrybentów. Wynajem i zakupy cyfrowe: Oprócz treści dostępnych w ramach subskrypcji, użytkownicy mogą wynajmować lub kupować najnowsze filmy i seriale, które nie są dostępne w ramach podstawowej biblioteki Prime Video. Kompatybilność z różnymi urządzeniami: Prime Video można oglądać na wielu różnych urządzeniach, w tym telewizorach Smart TV, komputerach, tabletach, smartfonach, konsolach do gier i urządzeniach streamingowych.

Różnice między Amazon Prime a Prime Video

Główna różnica między Amazon Prime a Prime Video polega na zakresie usług, które oferują:

Amazon Prime: To szeroka usługa subskrypcyjna, która obejmuje Prime Video oraz dodatkowe korzyści, takie jak bezpłatna dostawa, Prime Music, Prime Reading i wiele innych.

Prime Video: To serwis streamingowy, który koncentruje się wyłącznie na dostarczaniu treści wideo. Może być subskrybowany oddzielnie od Amazon Prime.

