"Pięć koszmarnych nocy" to horror, który przenosi nas do opuszczonej restauracji "Freddy Fazbear’s Pizzeria". Główny bohater, Mike Schmidt (Josh Hutcherson), po utracie pracy desperacko poszukuje nowego zajęcia, aby móc zachować prawo do opieki nad swoją dziesięcioletnią siostrą Abby (Piper Rubio). Mike przyjmuje posadę nocnego stróża w pizzerii, która została zamknięta po serii niewyjaśnionych zaginięć dzieci w latach 80. Na swojej pierwszej zmianie odkrywa, że mechaniczne kukiełki, będące atrakcją tego miejsca, ożywają nocą i stanowią śmiertelne zagrożenie. Wraz z Abby i lokalną policjantką, Vanessą (Elizabeth Lail), Mike stawia czoła siłom nadprzyrodzonym. Czy uda im się przetrwać pięć koszmarnych nocy?

Obsada filmu "Pięć koszmarnych nocy"

W roli głównej zobaczymy Josha Hutchersona jako Mike'a Schmidta, który z determinacją walczy o przetrwanie swoje i swojej siostry. Elizabeth Lail wciela się w postać Vanessy, lokalnej policjantki, która pomaga Mike'owi w walce z nadprzyrodzonymi siłami. Piper Rubio gra młodszą siostrę Mike'a, Abby, która również znajduje się w niebezpieczeństwie. W obsadzie znajduje się również Matthew Lillard, który odgrywa rolę Steve'a Raglana / Williama Aftona, oraz Jophielle Love jako Duch dziecka. Reżyserią filmu zajęła się Emma Tammi, która współtworzyła również scenariusz razem ze Scottem Cawthonem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pięć koszmarnych nocy" [trailer] materiały prasowe

Gdzie obejrzeć "Pięć koszmarnych nocy" online?

Film "Pięć koszmarnych nocy" jest dostępny na kilku popularnych platformach streamingowych. Można go obejrzeć w ramach abonamentu na SkyShowtime. Ponadto, film jest dostępny do wypożyczenia lub zakupu na Prime Video oraz Apple TV. Jeśli preferujesz zakup filmu, możesz to zrobić na platformie Rakuten TV.

