"Na skraju jutra" to trzymający w napięciu film science fiction, w którym Tom Cruise wciela się w podpułkownika Billa Cage'a, żołnierza zmuszonego do walki z najeźdźcami z kosmosu, zwanymi Mimikami. Cage, ginąc w walce, odkrywa, że potrafi powracać do życia, co daje mu szansę na doskonalenie swoich umiejętności i znalezienie sposobu na pokonanie wroga. Wraz z doświadczoną wojowniczką Ritą Vrataski (Emily Blunt), stają do walki o przyszłość Ziemi. Film przenosi nas w niedaleką przyszłość, gdzie ludzkość stoi na krawędzi zagłady, a każda chwila może zadecydować o losach świata.

Reklama

Gwiazdorska obsada, która dodaje filmowi blasku

"Na skraju jutra" to nie tylko wciągająca fabuła, ale także znakomita obsada. Tom Cruise brawurowo odgrywa postać Billa Cage'a, który przechodzi niezwykłą przemianę - od niedoświadczonego żołnierza do bohatera gotowego na wszystko. Emily Blunt w roli Rity Vrataski emanuje siłą i determinacją, niezbędnymi do pokonania wroga. W filmie występują również Brendan Gleeson, Bill Paxton, Jonas Armstrong i Tony Way, którzy swoimi kreacjami tworzą wielowymiarowy i pełen życia świat.

Gdzie obejrzeć "Na skraju jutra" online?

Jeśli pragniesz przeżyć tę emocjonującą przygodę, film "Na skraju jutra" jest dostępny na kilku platformach streamingowych. Możesz go wypożyczyć lub kupić na Prime Video, Rakuten TV, Apple TV lub Player. Dodatkowo, film od 7 września będzie dostępny na platformie Netflix.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy łatwo jest zostać żołnierzem sił specjalnych? INTERIA.PL

Zobacz też:

Nagły zwrot w sprawie serialowego hitu. Powstanie jeszcze jeden sezon?

"Barwy szczęścia": Odcinek 3026. Tego się można było spodziewać. Wróci i zaczną się problemy

Kultowy serial "Breaking Bad" - gdzie obejrzeć i przeżyć niezapomniane emocje?