Kto jeszcze nie widział "La La Land"? Najwyższa pora, aby nadrobić zaległości

"La La Land" to nagradzana komedia muzyczna z 2016 roku, która przenosi widzów w magiczny świat marzeń i muzyki. Opowiada historię początkującej aktorki Mii i ambitnego muzyka jazzowego Sebastiana, których drogi krzyżują się w Los Angeles. Ich miłość rozwija się wśród zmagań z rzeczywistością i próbą realizacji artystycznych ambicji, tworząc piękny, ale i pełen wyzwań romans.

Film może pochwalić się znakomitą obsadą, w której główne role zagrali Emma Stone i Ryan Gosling. Emma Stone za swoją rolę zdobyła Oscara, a Ryan Gosling otrzymał nominację. "La La Land" zdobył aż sześć Oscarów, w tym za najlepszą reżyserię dla Damiena Chazelle’a oraz za najlepszą muzykę. Film otrzymał także Złote Globy i liczne nagrody BAFTA, co potwierdza jego wyjątkową jakość i szerokie uznanie w świecie kina.

"La La Land" - gdzie obejrzeć?

Jeśli chcesz obejrzeć "La La Land", masz kilka opcji do wyboru. Film jest dostępny w ramach abonamentu na Prime Video. Możesz go również obejrzeć na TVP VOD. Dla tych, którzy wolą wypożyczyć lub kupić film, dostępne są platformy takie jak Rakuten TV, Premiery Canal+, Cineman, Prime Video oraz Play Now. Dzięki tym różnorodnym opcjom, możesz cieszyć się tą magiczną komedią muzyczną w dowolnym miejscu i czasie.

