"Killing blues" - czarna komedia z nieoczekiwanym zwrotem akcji. Gdzie obejrzeć?

"Killing blues" ("Depresja Kilera") to francuska komedia z nieoczekiwanym zwrotem akcji. Główny bohater, płatny zabójca Max, odkrywa u siebie nietypową przypadłość - mdleje na widok krwi. Jego perfekcyjnie zaplanowana kariera staje pod znakiem zapytania, a on sam musi zmierzyć się z trudną decyzją o zmianie zawodu. Nieoczekiwanie z pomocą przychodzą mu nowi sąsiedzi, nieświadomi jego mrocznej przeszłości.

W rolę Maxa, zabójcy z nietypowym problemem, wciela się znany belgijski aktor Francois Damiens. Na ekranie towarzyszą mu Laura Felpin i William Lebghil jako para sąsiadów, którzy nieświadomie wplątują się w kryminalne życie Maxa. W pozostałych rolach zobaczymy między innymi Vanessę Paradis jako żonę głównego bohatera.

Gdzie obejrzeć "Depresję Kilera"?

Film "Depresja Kilera" jest dostępny online w kilku serwisach streamingowych. Do 10 sierpnia film można wypożyczyć na Polsat Box Go. Można go również obejrzeć w ramach abonamentu na platformach Canal+ Online i TVP VOD. Film jest również dostępny do wypożyczenia na platformach CANAL+, player, PLAY NOW oraz TV Smart.

