Julia Roberts i Hugh Grant w "Notting Hill". Zobacz, gdzie obejrzeć film

"Notting Hill" to urocza komedia romantyczna z 1999 roku, która opowiada historię nieśmiałego właściciela księgarni, Williama Thacker'a, mieszkającego w tytułowej dzielnicy Londynu. Jego życie zmienia się diametralnie, gdy w jego księgarni pojawia się słynna amerykańska aktorka, Anna Scott. Z pozoru niemożliwe do zrealizowania, ich uczucie staje się głównym wątkiem filmu, pełnym humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Obsada filmu to prawdziwa plejada gwiazd: Hugh Grant w roli uroczego Williama Thacker'a oraz Julia Roberts jako charyzmatyczna Anna Scott. W rolach drugoplanowych wystąpili także Rhys Ifans, Emma Chambers, Tim McInnerny i Gina McKee. Film zdobył uznanie krytyków i publiczności, zdobywając liczne nagrody i nominacje, w tym nagrodę BAFTA za najlepszą rolę drugoplanową dla Rhysa Ifansa oraz nominację do Złotego Globu dla Julii Roberts.

Gdzie oglądać "Notting Hill"?

Jeśli chcesz obejrzeć w domu kultową komedię romantyczną "Notting Hill", masz do wyboru kilka platform streamingowych oraz opcji wypożyczenia lub zakupu. Film jest dostępny w ramach abonamentu na Viaplay oraz na Play Now. Można go także wypożyczyć lub kupić na takich platformach jak TV Smart, Prime Video, Rakuten TV, Premiery Canal+ oraz Apple TV. Dzięki temu masz wiele możliwości, aby cieszyć się tą urokliwą historią miłosną w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.

