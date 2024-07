Jerzy Stuhr w kultowej "Seksmisji" – gdzie obejrzeć film online?

Śmierć Jerzego Stuhra to ogromna strata dla polskiego kina. Wspominając jego dorobek, warto przypomnieć jeden z jego najbardziej kultowych filmów - "Seksmisję".

Dzieło Juliusza Machulskiego to satyryczna wizja świata przyszłości, w którym mężczyźni są gatunkiem wymarłym. Dwaj ostatni przedstawiciele płci męskiej, Maks (Jerzy Stuhr) i Albert (Olgierd Łukaszewicz), zostają odhibernowani w 2044 roku, wprowadzając chaos do idealnego świata rządzonego przez Ligę Kobiet. Ich przygody w świecie, gdzie mężczyźni są jedynie legendą, są pełne humoru, ale niosą też głębsze przesłanie o relacjach między płciami i naturze władzy.

Duet Stuhr-Łukaszewicz i niezapomniana Lamia

Oprócz niezapomnianego Jerzego Stuhra, w "Seksmisji" możemy podziwiać również Olgierda Łukaszewicza, który wciela się w postać Alberta. Ich duet to prawdziwa perełka polskiego kina, pełna humoru i wzajemnego uzupełniania się. Nie można zapomnieć o charyzmatycznej Bożenie Stryjkównie, która jako Lamia Reno z "Archeo" dodaje filmowi dodatkowego wymiaru. "Seksmisja" to nie tylko świetna komedia, ale też pokaz aktorskiego kunsztu.

Gdzie obejrzeć "Seksmisję" online?

Mimo że "Seksmisja" to film z 1984 roku, wciąż cieszy się ogromną popularnością. Jeśli chcesz zobaczyć (lub ponownie zobaczyć) ten kultowy obraz, możesz go znaleźć online na platformach streamingowych. Canal+ online oferuje film w ramach abonamentu, a na Prime Video można go wypożyczyć lub kupić. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie niezapomniane role Jerzego Stuhra i Olgierda Łukaszewicza w tej kultowej komedii science fiction.

