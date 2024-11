"Niepowstrzymany": fabuła i obsada

Nadchodząca filmowa premiera Prime Video o tytule "Niepowstrzymany" to inspirująca, oparta na faktach historia Anthony'ego Roblesa (w tej roli Jharrel Jerome), który, choć urodził się z jedną nogą, dzięki swojej sile ducha i niezłomnej woli postanowił pokonać wszelkie przeszkody, by spełniać marzenia. Dzięki bezwarunkowej miłości i wsparciu matki, Judy (Jennifer Lopez), oraz zachęcie trenerów, Anthony stawia czoła wyzwaniom, by zdobyć miejsce w drużynie zapaśniczej Uniwersytetu Stanowego Arizony. Jednak osiągnięcie ostatecznego celu – zdobycie tytułu mistrza NCAA – będzie wymagało od niego pełnego zaangażowania zarówno fizycznego, jak i psychicznego - dowiadujemy się z informacji prasowej.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kontrowersyjny temat w filmie Piotra Domalewskiego. Rozmawiamy z obsadą INTERIA.PL

William Goldenberg, który zdobył Oscara za montaż filmu "Operacja Argo", a wcześniej nominowany był m.in. za takie filmy jak "Gra Tajemnic", "Wróg numer jeden", "Niepokonany Seabiscuit" i "Informator", debiutuje na stanowisku reżysera. W filmie występuje gwiazdorska obsada, w tym Jharrel Jerome, Bobby Cannavale, Michael Peña, Don Cheadle i Jennifer Lopez.

Jerome trenował przez wiele miesięcy i ściśle współpracował z Anthonym, aby osiągnąć odpowiednią sprawność fizyczną i determinację wymaganą do tej roli.

Na ekranie zobaczymy Jennifer Lopez w roli matki Anthony'ego Roblesa. Co ciekawe, jednym z producentów filmu jest jej były ukochany, Ben Affleck. Gwiazdor w jednym z wywiadów, promujących film podsumował Lopez w trzech słowach.

"Jennifer jest spektakularna" - wyznał.

Z kolei celebrytka w rozmowie z Interview Magazine odniosła się do trudnych momentów, jakich doświadczyła w życiu. "[...] Teraz myśląc o wszystkim, co wydarzyło się w moim życiu, w moich relacjach i nawet w karierze, przychodzi moment, by dać sobie odrobinę pocieszenia i miłości [...]" - opowiadała Jennifer Lopez.

"Niepowstrzymany": kiedy premiera?

Premiera filmu "Niepowstrzymany" na Prime Video już 16 stycznia 2025 roku.