Jennifer Lopez, znana na całym świecie jako J.Lo, to prawdziwa ikona popkultury. Jej kariera, trwająca już ponad trzy dekady, zachwyca i inspiruje. Od początków jako tancerka w programie "In Living Color" po przełomową rolę w filmie "Selena", Lopez nieustannie zdobywa serca widzów. Dziś jest nie tylko uznaną aktorką, ale także piosenkarką, producentką i osobą o niesamowitym wpływie na świat rozrywki. Co ciekawe, mimo długiej kariery, J.Lo nie zwalnia tempa. W najbliższych latach będziemy mogli zobaczyć ją w kilku ciekawych produkcjach.

Nowe filmy z Jennifer Lopez - pełna lista

"Atlas" : W tym filmie Netflixa , Lopez wciela się w tytułową bohaterkę, oficer wywiadu wojskowego, która ściga międzygalaktycznego terrorystę. Zapowiada się pełne akcji widowisko science fiction, które z pewnością przyciągnie fanów gatunku. Produkcja jest już dostępna do obejrzenia na platfotmie Netflix.

: W tym filmie , Lopez wciela się w tytułową bohaterkę, oficer wywiadu wojskowego, która ściga międzygalaktycznego terrorystę. Zapowiada się pełne akcji widowisko science fiction, które z pewnością przyciągnie fanów gatunku. Produkcja jest już dostępna do obejrzenia na platfotmie Netflix. " The Godmother ": To biograficzny dramat kryminalny, w którym Lopez zagra Griseldę Blanco, jedną z najpotężniejszych i najbardziej bezwzględnych osób w nielegalnym przemyśle. Film opowie o jej burzliwym życiu, od skromnych początków, aż po szczyty przestępczego świata. Na chwilę obecną nie została ogłoszona konkretna data premiery tego filmu.

": To biograficzny dramat kryminalny, w którym Lopez zagra Griseldę Blanco, jedną z najpotężniejszych i najbardziej bezwzględnych osób w nielegalnym przemyśle. Film opowie o jej burzliwym życiu, od skromnych początków, aż po szczyty przestępczego świata. Na chwilę obecną nie została ogłoszona konkretna data premiery tego filmu. " This Is Me...Now: Historia miłości ": Ten film to osobista opowieść o podróży Lopez do odkrycia miłości i osobistego uzdrowienia. Produkcja łączy mitologiczną narrację z elementami autobiograficznymi, co może być odzwierciedleniem jej własnych doświadczeń. Film jest dostępny w ramach abonamentu na platformie Prime.

": Ten film to osobista opowieść o podróży Lopez do odkrycia miłości i osobistego uzdrowienia. Produkcja łączy mitologiczną narrację z elementami autobiograficznymi, co może być odzwierciedleniem jej własnych doświadczeń. Film jest dostępny w ramach abonamentu na platformie Prime. " Unstoppable ": To inspirujący dramat sportowy, opowiadający historię Anthony'ego Roblesa, zapaśnika, który mimo narodzin z jedną nogą, zdobył mistrzostwo kraju. Lopez zagra Judy Robles, matkę Anthony'ego, w tej opowieści o sile charakteru i determinacji. Film jest nadal w fazie postprodukcji, a dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona.

": To inspirujący dramat sportowy, opowiadający historię Anthony'ego Roblesa, zapaśnika, który mimo narodzin z jedną nogą, zdobył mistrzostwo kraju. Lopez zagra Judy Robles, matkę Anthony'ego, w tej opowieści o sile charakteru i determinacji. Film jest nadal w fazie postprodukcji, a dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona. "Kiss of the Spider Woman": W tym musicalu, opartym na broadwayowskim hicie, Lopez po raz pierwszy zaprezentuje swoje umiejętności wokalne. Akcja filmu rozgrywa się w Argentynie, a Lopez wcieli się w postać Aurory, fantazmatycznej kobiety stworzonej przez głównego bohatera. To złożona opowieść o miłości, fantazji i rzeczywistości. Prace nad filmem rozpoczęły się w kwietniu 2024 roku, a jego premiera jest wciąż nieokreślona.

Jennifer Lopez wciąż na szczycie

Jennifer Lopez nie przestaje zaskakiwać swoją wszechstronnością i nieustannym zaangażowaniem w nowe projekty. W 2024 roku zobaczymy ją w produkcjach zróżnicowanych pod względem gatunkowym - od science fiction, przez biograficzne dramaty, aż po musicale. Każdy z tych filmów zapowiada się na wyjątkowe wydarzenie, które przyciągnie uwagę zarówno fanów J.Lo, jak i szerokiej publiczności. Lopez udowadnia, że mimo upływu lat, jej gwiazda wciąż świeci pełnym blaskiem, a my możemy tylko z niecierpliwością czekać na kolejne jej kreacje.

