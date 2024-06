" Na twoim miejscu " to polska komedia, która w zabawny sposób ukazuje perypetie młodego małżeństwa, które zmaga się z poważnymi problemami. Krzysiek i Kaśka to para z uroczym synkiem i mieszkaniem w malowniczej okolicy. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że powinni być szczęśliwi, ale ich życie wypełniają ciągłe kłótnie. Sytuacja zmienia się diametralnie pewnego poranka, gdy niespodziewanie zamieniają się ciałami. Od tego momentu muszą przejąć obowiązki drugiej osoby i zmierzyć się z problemami, których wcześniej nie dostrzegali. Zamiana ciał staje się pretekstem do głębszej refleksji nad współczesnymi relacjami i empatią.

"Na twoim miejscu" - obsada

W filmie "Na twoim miejscu" występuje plejada utalentowanych aktorów. W rolę Krzyśka wciela się Miron Jagniewski, a Kaśkę zagrała Paulina Gałązka. Ważną rolę w filmie odegrała Magdalena Lamparska jako Edyta. Michał Czernecki zagrał Andrzeja, a Maria Pakulnis wystąpiła jako Teresa Osińska. Reżyserem filmu jest Antonio Galdamez Munoz, a scenariusz napisali Łukasz Światowiec i Anna Bielak.

Gdzie obejrzeć film "Na twoim miejscu"?

Film "Na twoim miejscu" można obejrzeć na kilku platformach streamingowych. Jest dostępny w serwisie Amazon Prime Video, gdzie można go oglądać w ramach abonamentu. Można go również znaleźć w serwisach Max oraz Play Now. Alternatywnie, film jest dostępny do wypożyczenia w serwisie Player.

