Gdzie obejrzeć "Polowanie"? Sprawdź dostępne platformy VOD

"Polowanie" to dramatyczny thriller, który zagłębia się w tajemnice małomiasteczkowej polityki. Główny bohater, Michał Król, to przedsiębiorca, który zostaje burmistrzem, i odkrywa, że jego nowe stanowisko jest pełne intryg. Michał musi stawić czoła nie tylko skorumpowanym urzędnikom. Pomimo trudności, nie rezygnuje z walki o dobro lokalnej społeczności, choć cena, jaką przyjdzie mu za to zapłacić, jest wysoka.

"Polowanie" - obsada

Film może pochwalić się znakomitą polską obsadą. W roli Michała Króla zobaczymy Michała Czerneckiego, a jego żonę Annę gra Magdalena Walach. Ważną postać w tej intrydze odgrywa również Artur Barciś, wcielający się w Romana Hussa. Kamila Kamińska gra Roksanę Huss, a Ewa Kasprzyk wciela się w rolę sędzi Czubaj. Dzięki silnym kreacjom aktorskim, film zyskuje na intensywności i emocjonalnym napięciu, a relacje między bohaterami jeszcze bardziej angażują widza.

Gdzie obejrzeć film "Polowanie" online?

Film "Polowanie" można obejrzeć na popularnych platformach streamingowych, takich jak Netflix i Prime Video. Jest także dostępny do wypożyczenia na innych serwisach VOD, takich jak TV Smart. To doskonała okazja, aby zanurzyć się w świecie małomiasteczkowych intryg, gdzie napięcie rośnie z każdą minutą. Jeśli jesteś fanem emocjonujących thrillerów, "Polowanie" to propozycja, której nie można przegapić.

