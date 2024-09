"Kształt wody" to baśń dla dorosłych osadzona w czasach zimnej wojny, która zdobyła cztery Oscary, w tym za najlepszy film i reżyserię dla Guillermo del Toro. Akcja toczy się w Stanach Zjednoczonych około roku 1962 i opowiada historię Elizy (Sally Hawkins), niemowy, która pracuje jako sprzątaczka w rządowym laboratorium. Jej monotonne życie zmienia się, gdy odkrywa tajemniczy eksperyment - przetrzymywaną istotę wodną (Doug Jones), z którą nawiązuje niezwykłą więź. Ten film łączy elementy romansu, science fiction oraz thrillera, w mistrzowski sposób poruszając temat miłości, samotności i akceptacji odmienności.

Gwiazdorska obsada "Kształtu wody"

Jednym z filarów sukcesu "Kształtu wody" jest wybitna obsada. Sally Hawkins zachwyca jako Eliza Esposito, a jej kreacja przyniosła jej liczne nagrody i nominacje, w tym do Oscara. Michael Shannon wciela się w postać Richarda Stricklanda, brutalnego agenta rządowego, który nadzoruje eksperyment.

W filmie występują również Octavia Spencer (nagrodzona Oscarem za "Służące") jako Zelda, przyjaciółka Elizy, oraz Richard Jenkins jako Giles, artysta i bliski przyjaciel głównej bohaterki. Niezapomnianą rolę stworzył także Doug Jones jako tajemnicza istota wodna. Każdy z aktorów wnosi do filmu unikalny wkład, co sprawia, że fabuła nabiera jeszcze większej głębi emocjonalnej.

Gdzie obejrzeć "Kształt wody" online?

Film "Kształt wody" jest dostępny na kilku popularnych platformach streamingowych, co umożliwia łatwe dotarcie do tej niezwykłej produkcji. Można go obejrzeć w abonamencie na Disney+.

Dla osób chcących wypożyczyć film, opcje są szerokie - można skorzystać z serwisów takich jak Apple TV, Rakuten TV, Player, Canal+, Megogo oraz Prime Video. Dzięki temu, "Kształt wody" jest na wyciągnięcie ręki dla każdego, kto pragnie zanurzyć się w tej poruszającej i magicznej opowieści.

