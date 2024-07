"Filip" online: Gdzie obejrzeć nagrodzony dramat wojenny z Erykiem Kulmem?

"Filip" to poruszający dramat, który przenosi nas do Frankfurtu w 1943 roku. Tytułowy bohater, Filip, to młody i atrakcyjny mężczyzna, który balansuje pracę kelnera w luksusowym hotelu z beztroskim korzystaniem z życia w trudnych czasach wojny. Filip jest kosmopolitą i uwodzicielem, który w Polsce stracił całą rodzinę. Ukrywając swoje pochodzenie w Niemczech, często wymyka się śmierci.

Żyje w otoczeniu luksusu, pięknych kobiet i międzynarodowych przyjaciół. Jednak wojna zaczyna pochłaniać jego najbliższych, a misternie zbudowany świat Filipa rozpada się, zmuszając go do zmierzenia się z niepewnością przetrwania.

Reklama

Obsada filmu "Filip"

W główną rolę Filipa wciela się Eryk Kulm, który za swoją wybitną kreację zdobył nagrodę Orła za najlepszą główną rolę męską. Jego postać to złożony charakter, łączący w sobie beztroskę i głęboką wewnętrzną walkę.

Sandra Drzymalska wciela się w rolę Marleny, która również odgrywa kluczową rolę w życiu Filipa. Film został doceniony za swoje osiągnięcia artystyczne, zdobywając liczne nagrody, w tym Orły za najlepsze zdjęcia, scenografię i montaż, oraz Złote Lwy za najlepsze zdjęcia i charakteryzację. Michał Sobociński, odpowiedzialny za zdjęcia, również zdobył uznanie za swoją pracę, w tym nagrodę PSC za najlepsze zdjęcia w pełnometrażowym filmie fabularnym.

Gdzie obejrzeć film "Filip" online?

Film "Filip" można obejrzeć online na popularnych platformach streamingowych. Jest dostępny w abonamencie na Netflix. Alternatywnie, film można znaleźć również na TVP VOD. Dzięki tym platformom, widzowie mogą zanurzyć się w historię Filipa, która porusza tematykę wojny, straty i przetrwania w trudnych czasach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Substancja" [trailer] materiały prasowe

Zobacz też:

Pomóż nam rozwijać serwis Muzyka - wypełnij ankietę

Polski serial stał się hitem Netfliksa. Na dniach premiera drugiego sezonu

Charakteryzacja czy trudne chwile? Laureat Oscara jest nie do poznania!