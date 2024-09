"Władca Pierścieni" to jedna z najbardziej ikonicznych trylogii w historii kina, oparta na powieściach J.R.R. Tolkiena. Historia opowiada o przygodach Froda Bagginsa, młodego hobbita, który zostaje powiernikiem Pierścienia - potężnego artefaktu, który może zniszczyć świat. Razem z drużyną, składającą się z przedstawicieli różnych ras Śródziemia, wyrusza na niebezpieczną misję, by zniszczyć Pierścień w ogniu Góry Przeznaczenia. Walka z siłami ciemności, prowadzonymi przez Saurona, oraz dylematy związane z potęgą Pierścienia to główne motywy fabuły, które trzymają w napięciu do ostatniej chwili.

Reklama

Gwiazdorska obsada "Władcy Pierścieni"

W trylogii wystąpiła imponująca obsada aktorska. W rolę Froda Bagginsa wcielił się Elijah Wood, a jego przyjaciela Sama zagrał Sean Astin. Viggo Mortensen odegrał ikoniczną rolę Aragorna, człowieka mającego objąć tron Gondoru. Orlando Bloom jako Legolas i John Rhys-Davies jako krasnolud Gimli stali się symbolami odwagi i męstwa, natomiast Ian McKellen w roli czarodzieja Gandalfa zapewnił produkcji dodatkowy wymiar magii. Cate Blanchett, Hugo Weaving oraz Liv Tyler dopełnili tę znakomitą obsadę, tworząc niezapomniane postacie, które na stałe zapisały się w historii kina.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Władca Pierścieni: Trylogia (Blu-ray) INTERIA.PL

Gdzie obejrzeć wszystkie części "Władcy Pierścieni" online?

Dla fanów tej epickiej opowieści, "Władca Pierścieni" dostępny jest na wielu popularnych platformach streamingowych i VOD. Wszystkie trzy części, czyli "Drużyna Pierścienia", "Dwie Wieże" oraz "Powrót Króla", można znaleźć w abonamencie takich serwisów jak Prime Video, HBO Max czy Play Now. Filmy są również dostępne do wypożyczenia na platformach takich jak MEGOGO, Rakuten TV, Apple TV, Player czy Premiery Canal+. Dzięki szerokiej dostępności na tych platformach, każdy może wrócić do Śródziemia i ponownie przeżyć te niezapomniane przygody w dowolnym momencie.

Zobacz też:

Czym jest "The Netflix Effect"? Wyjątkowe zjawisko w świecie streamingu

Aż cztery mocne premiery serialowe w tym tygodniu. Na te tytuły czekamy od miesięcy

Robić to, w co się wierzy. Inspirujące kino dla młodych widzów