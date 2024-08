Disney znów udowadnia swoją dominację w świecie animacji, wprowadzając do cyfrowej dystrybucji film "W głowie się nie mieści 2". To kontynuacja uwielbianej produkcji z 2015 roku, która tym razem zgromadziła przed kinowymi ekranami rekordową liczbę widzów. Film zadebiutował w kinach w czerwcu tego roku, a już teraz można go oglądać w domowym zaciszu. Sukces tej produkcji to nie tylko triumf artystyczny, ale także finansowy, bowiem film zarobił ponad 1,6 miliarda dolarów na całym świecie.

Gdzie można obejrzeć "W głowie się nie mieści 2"?

Dobra wiadomość dla fanów animacji - od 20 sierpnia film dostępny jest na kilku platformach VOD. Możecie go zakupić na Prime Video, iTunes, Rakuten i Megogo. Wersja w rozdzielczości 4K jest dostępna na większości platform, co gwarantuje doskonałą jakość obrazu i dźwięku. Warto zwrócić uwagę na fakt, że na chwilę obecną brak jest możliwości wypożyczenia filmu, a jedyną opcją jest jego zakup.

Reklama

Czego możemy spodziewać się po sequelu?

"W głowie się nie mieści 2" kontynuuje przygody znanej nam już Riley, która tym razem staje przed nowymi wyzwaniami jako nastolatka. W jej umyśle pojawiają się nowe emocje, które komplikują życie nie tylko jej, ale także znanym nam już Radości, Smutkowi, Gniewowi, Strachowi i Odrazie. Film z pewnością przypadnie do gustu zarówno młodszym, jak i starszym widzom, oferując dawkę humoru, wzruszeń i głębokich refleksji nad emocjami, które kształtują nasze życie.

Kiedy na Disney+?

Choć film już cieszy się popularnością na VOD, fani wciąż czekają na premierę "W głowie się nie mieści 2" na platformie Disney+. Choć dokładna data nie została jeszcze ogłoszona, spekuluje się, że nastąpi to na początku września. Biorąc pod uwagę wcześniejsze premiery, możemy spodziewać się, że produkcja trafi do katalogu Disney+ wkrótce po zakończeniu ekskluzywnej dystrybucji na innych platformach VOD.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Eternal" [trailer] materiały prasowe

Zobacz też:

Ten serial już nie powróci. Twórcy oficjalnie kasują drugi sezon!

Beetlejuice powraca! Czy ten bohater wciąż jest istotny dla fabuły?

Nowy "Obcy" pokonał "Deadpoola i Wolverine'a"! W czym okazał się lepszy?