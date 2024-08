"Człowiek z marmuru": Arcydzieło polskiego kina dostępne na VOD

"Człowiek z marmuru" to jeden z najważniejszych filmów w dorobku Andrzeja Wajdy, uznawany za klasykę polskiego kina.

O co chodzi w "Człowieku z marmuru"?

"Człowiek z marmuru" opowiada historię młodej reżyserki Agnieszki, która postanawia nakręcić film o Mateuszu Birkucie, przodowniku pracy z czasów PRL-u. Przeprowadzając swoje prywatne śledztwo, odkrywa, jak błyskotliwa kariera Birkuta nagle się załamała i jakie były przyczyny jego upadku. Film w mistrzowski sposób ukazuje mechanizmy propagandy oraz zmieniające się losy ludzi uwikłanych w system.

Reklama

"Człowiek z marmuru" - obsada

W filmie zobaczymy wybitnych polskich aktorów, którzy stworzyli niezapomniane kreacje. Jerzy Radziwiłowicz wciela się w postać Mateusza Birkuta, przodownika pracy, który staje się centralną postacią opowieści. Krystyna Janda, jako Agnieszka, znakomicie oddaje zapał i determinację młodej filmowczyni. W rolę Jerzego Burskiego, reżysera i jednego z ważniejszych mentorów Agnieszki, wciela się Tadeusz Łomnicki. To właśnie ich aktorska maestria sprawia, że film "Człowiek z marmuru" do dziś pozostaje aktualny i poruszający.

Zdjęcie Krystyna Janda w filmie "Człowiek z marmuru" / materiały prasowe

"Człowiek z marmuru" - gdzie obejrzeć film na VOD?

Jeśli chcesz zobaczyć ten klasyczny film Andrzeja Wajdy, możesz to zrobić na platformie Canal+ Online, gdzie dostępny jest w ramach abonamentu.

Film można także wypożyczyć na Premiery Canal+, co daje możliwość obejrzenia go w dogodnym czasie. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie lub poznać tę ważną pozycję w historii polskiego kina, która wciąż pozostaje aktualna w kontekście refleksji nad przeszłością naszego kraju.

Gdzie kręcono "Człowieka z marmuru"?

Film "Człowiek z marmuru" Andrzeja Wajdy kręcono w różnych miejscach Polski, które doskonale oddawały ducha czasów, w jakich osadzona jest akcja. Sceny związane z pracą przy budowie Nowej Huty nakręcono na terenach Krakowa, co dodaje autentyczności opowieści o przodownikach pracy z okresu socjalizmu.

Ważnym miejscem, które pojawia się w filmie, jest także Warszawa, gdzie rozgrywają się kluczowe momenty fabuły, związane z działalnością głównej bohaterki, Agnieszki, która stara się odkryć prawdę o przeszłości Mateusza Birkuta. Te lokalizacje, wraz z wnikliwym spojrzeniem na realia PRL-u, tworzą niepowtarzalny klimat tego kultowego filmu.