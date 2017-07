Zmarł Nelsan Ellis, gwiazda "Czystej krwi"

​Nie żyje Nelsan Ellis - amerykański aktor miał zaledwie 39 lat. Zmarł na skutek choroby serca.

Nelsan Ellis (30.11.1977 - 08.07 2017) sławę zyskał dzięki występowi w "Czystej krwi" /materiały prasowe

O śmierci Ellisa poinformowała jego agentka - Emily Gerson Saines.

Ellis rozpoczął karierę w 2005 roku filmem telewizyjnym "Warm Springs", ale prawdziwą popularność zdobył barwną rolą Lafayette'a Reynoldsa w popularnym serialu HBO "Czysta krew". Chociaż w książkach postać została szybko uśmiercona, to za sprawą doskonałej roli aktora w serialu, producenci postanowili utrzymać ją przy życiu.

Jeśli chodzi o filmy kinowe to Ellis zagrał drugoplanowe role w "Soliście" (2009) Joe'ego Wrighta i oscarowych "Służących" (2011) Tate'a Taylora. Był także pamiętnym Martinem Lutherem Kingiem z "Kamerdynera" (2013) Lee Danielsa oraz Bobbym Byrdem w opowiadającym o życiu Jamesa Browna "Get on Up" (2014) także wyreżyserowanym przez Taylora.

Jego ostatnimi filmami okazały się thriller "Więzienny eksperyment" (2015) oraz zeszłoroczne "Little Boxes" (2016).