"Zgoda": O miłości w nieludzkich czasach

"Zgoda" to poruszająca historia miłosna, rozgrywająca się w trudnych czasach schyłku II wojny światowej. Opowieść o dwóch młodych mężczyznach (Jakub Gierszał - "Sala samobójców", "Wszystko co kocham" i Julian Świeżewski - "Wołyń") zakochanych w jednej dziewczynie.

Zofia Wichłacz i Jakub Gierszał w scenie ze "Zgody" /Grzegorz Spała /materiały dystrybutora

W tę ostatnią wcieliła się Zofia Wichłacz, która debiutowała rolą "Biedronki" w "Mieście 44" Jana Komasy, zdobywając za swoją kreację Polską Nagrodę Filmową - Orzeł w kategorii "Odkrycie roku" oraz Złote Lwy za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą na Festiwalu Filmowym w Gdyni. W 2017 roku jej występ w "Amoku" wyróżniono w Berlinie nagrodą Shooting Star 2017, przyznawaną najzdolniejszym europejskim aktorom młodego pokolenia.



Reklama

Film Macieja Sobieszczańskiego został nagrodzony na 69. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno w sekcji First Look dla najlepszego projektu w fazie postprodukcji. Triumfował też w Konkursie Głównym 41. MFF w Montrealu, gdzie otrzymał nagrodą za najlepszą reżyserię. Aktualnie "Zgoda" rywalizuje o główne nagrody trwającego już 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Jest rok 1945. Właśnie kończy się wojna. W Świętochłowicach na Śląsku organy bezpieczeństwa tworzą obóz pracy dla Niemców, Ślązaków i Polaków. Pod pretekstem ukarania zdrajców narodu polskiego, UB dokonuje czystek wśród "niechętnych komunistycznej władzy". Do pracy w obozie zgłasza się młody chłopak Franek (Julian Świeżewski). Próbuje ocalić Annę (Zofia Wichłacz), w której jest zakochany. Nie wie, że wśród osadzonych znalazł się Erwin (Jakub Gierszał), Niemiec, jego przyjaciel sprzed wojny, który od dawna skrycie kocha się w dziewczynie... Franek dołącza do komunistów, naiwnie licząc, że uda mu się oszukać system. Już pierwsze dni pracy w obozie odzierają go ze złudzeń. A z czasem przekonuje się, że aby ocalić swoją ukochaną, będzie musiał poświęcić wszystko.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zgoda" [trailer] materiały dystrybutora

Scenariusz "Zgody", autorstwa Małgorzaty Sobieszczańskiej, otrzymał III nagrodę w konkursie Script Pro 2012. Za kamerą stanął Walentyn Wasjanowicz, wybitny ukraiński operator, autor zdjęć do nagrodzonego w Cannes filmu "Plemię". Reżyserem filmu jest Maciej Sobieszczański, którego poprzedni film "Performer" uhonorowano w tym roku prestiżową nagrodą "Think" podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.