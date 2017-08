​W Wenecji rozpoczyna się 74. festiwal filmowy

Przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa w Wenecji rozpoczyna się w środę 74. międzynarodowy festiwal filmowy. W głównym konkursie o nagrodę Złotego Lwa ubiegać się będzie 21 filmów. Nie ma wśród nich żadnego z Polski.

Gospodarzem gali otwarcia będzie włoski aktor Alessandro Borghi /Pascal Le Segetain /Getty Images

W czasie festiwalu odbędzie się światowa premiera filmu "Książę i dybuk" Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego o filmowcu Michale Waszyńskim.

Reklama

Przewodniczącą jury głównego konkursu o nagrodę Złotego Lwa będzie amerykańska aktorka Annette Bening. W konkursie i w ramach pozostałych przeglądów zaprezentowane zostaną filmy z 36 krajów.

Festiwal otworzy w środę amerykański film science fiction "Downsizing" w reżyserii Alexandra Payne'a z Mattem Damonem i Christophem Waltzem.

Ceremonię otwarcia imprezy, a także jej zamknięcia 9 września poprowadzi tym razem mężczyzna, po wielu edycjach z kobietami w tej roli. Gospodarzem będzie włoski aktor Alessandro Borghi.

Wśród najciekawszych produkcji w głównym konkursie wymienia się amerykański "Suburbicon", czarną komedię rozgrywającą się na prowincji w latach 50. Jest to szósty film w reżyserii George'a Clooneya. W obsadzie są m.in. Matt Damon i Julianne Moore.

Bardzo oczekiwany jest także opowiadający o losie migrantów i uchodźców na świecie amerykańsko-niemiecki "Human Flow", który wyreżyserował chiński artysta i dysydent Ai Weiwei.

Zauważa się, że migracja będzie jednym z głównych tematów filmów prezentowanych w Wenecji.

O Złotego Lwa zawalczy także "Mother!" Darrena Aronofsky'ego; psychologiczny thriller z Jennifer Lawrence, Javierem Bardemem i Michelle Pfeiffer oraz wysoko notowany "The Shape of Water" Meksykanina Guillermo del Toro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "mother!" [trailer] materiały dystrybutora

Swój najnowszy flm "Mektoub, My Love" (znany także pod tytułem: "Mektoub is Mektoub") zaprezentuje zdobywca Złotej Palmy z Cannes za "Życie Adeli" Abdellatif Kechiche.

W konkursie są cztery włoskie filmy: "The Leisure Seeker" Paolo Virziego z gwiazdami światowego kina Helen Mirren i Donaldem Sutherlandem, musical o Neapolu "Amore e Malavita" w reżyserii braci Antonio i Marco Manettich, "Hannah" Andrei Pallaoro z Charlotte Rampling oraz "Una famiglia" Sebastiano Riso.

Nagrody za całokształt twórczości dostaną w tym roku na Lido legendy światowego kina: Jane Fonda i Robert Redford.

Ceremonia wręczenia tych specjalnych wyróżnień gwiazdom amerykańskiego kina odbędzie się w piątek przed projekcją pozakonkursowego filmu "Our Souls at Night" w reżyserii Ritesha Batry z ich udziałem. To ich filmowe spotkanie po 50 latach, gdy zagrali razem w filmie "Boso w parku".

W sekcji Venice Classics - Best Documentary on Cinema o nagrodę dla najlepszego filmu dokumentalnego opowiadającego o kinie i sztuce filmowej powalczy "Książę i dybuk" w reżyserii Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego.

Polsko-niemiecka koprodukcja jest dokumentalną podróżą śladami filmowca Michała Waszyńskiego (1904-1965), twórcy wielu znanych przedwojennych filmów z Eugeniuszem Bodo, reżysera m.in. mistycznego, żydowskiego "Dybuka", a także producenta hollywoodzkich przebojów z Sofią Loren i Claudią Cardinale. Autorzy starają się rozwikłać tajemnicę Waszyńskiego, który w życiu często zmieniał tożsamość i od nowa pisał własną biografię. Pokaz filmu na festiwalu będzie jego światową premierą.

Nagrody w sekcji Venice Classics przyzna jury złożone ze studentów historii kina pod przewodnictwem reżysera i scenarzysty Giuseppe Piccioniego.

Z kolei islandzko-duńsko-polska koprodukcja "W cieniu drzewa" ("Under the Tree"/"Undir Trenu") w reżyserii Hafsteinna Gunnara Sigurossona zakwalifikowała się do konkursowej sekcji Orizzonti, gdzie prezentowane są nowe tendencje we współczesnym kinie. Jest to tragikomiczna historia rodzinna.

W ramach sekcji Critics' Week zostanie zaprezentowany film "Korfez"/"The Gulf", debiut w reżyserii Emre Yeksan, do którego zdjęcia zrealizował polski operator Jakub Giza. Jest to jego pełnometrażowy debiut operatorski.

Spośród największych gwiazd światowego kina oczekiwani są George Clooney, być może z żoną Amal, Penelope Cruz z mężem Javierem Bardemem, Helen Mirren, Jennifer Lawrence, Ethan Hawke, Susan Sarandon, Donald Sutherland.

Przed inauguracją festiwalu zarówno w historycznym centrum Wenecji, jak i na Lido ustawiono w związku z zagrożeniem terrorystycznym ochronne bariery. Wzmocniono patrole policji i karabinierów. Wszyscy przyjeżdżający do miasta samochodami będą przechodzili dokładne kontrole.

Duży rozgłos nadano słowom weneckiego burmistrza Luigiego Brugnaro, który kilka dni wcześniej w czasie zjazdu katolickiego ruchu Komunia i Wyzwolenie oświadczył: "Jeśli ktoś krzyknie Allah Akbar na placu Świętego Marka, będziemy do niego strzelać".