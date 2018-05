Około 250 filmów w programie 58. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Około 250 filmów z całego świata zostanie pokazanych podczas 58. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, który będzie trwał od 27 maja do 3 czerwca. Nagrodę Smoka Smoków za całokształt twórczości otrzyma ukraiński reżyser dokumentalista Siergiej Łoźnica.

Tegoroczny festiwal otworzy "Koncert we dwoje" Tomasza Drozdowicza - opowieść o wybitnym dyrygencie, pianiście i kompozytorze Jerzym Maksymiuku /materiały prasowe

Jak podkreślił we wtorek, 8 maja, dyrektor KFF Krzysztof Gierat, krakowski festiwal zyskał na przestrzeni lat znaczącą renomę na całym świecie, co przekłada się na liczbę zgłaszanych do niego filmów. "Wydaje mi się, że udało się nam we wszystkich konkursach znaleźć fantastyczne filmy, świetnie zrealizowane i bardzo różnorodne" - ocenił.

Według niego cechą charakterystyczną wielu tegorocznych obrazów są poruszane w nich bliźniacze tematy. "Mamy takie bliźniacze tematy, podobnych bohaterów, mimo że żyją na rożnych krańcach świata, przeżywają podobne problemy, marzą o podobnych rzeczach - stąd taka moja refleksja, że Krzysztof Kieślowski w 'Podwójnym życiu Weroniki' zasygnalizował to, co teraz się spełnia na tym festiwalu" - ocenił.

Filmy ubiegające się o nagrody będą prezentowane w czterech konkursach: międzynarodowym filmów krótkometrażowych, pełnometrażowych dokumentów, filmów polskich oraz dokumentów muzycznych. Projekcje odbędą się także w 12 sekcjach pozakonkursowych.

Do międzynarodowego konkursu filmów krótkometrażowych, który odbywa się nieprzerwanie od roku 1961 roku organizatorzy zakwalifikowali w tym roku 10 filmów dokumentalnych, 13 fabularnych i 12 animowanych. Będą one walczyć o nagrodę Złotego Smoka.

W konkursie pełnometrażowych dokumentów weźmie udział 18 tytułów, które będą walczyć o nagrodę Złotego Rogu. W tym roku prawie połowa tytułów to filmy zrealizowane przez kobiety. Do konkursu polskiego zakwalifikowano 44 filmy, w tym 23 obrazy dokumentalne. Najlepszy otrzyma statuetkę Złotego Lajkonika.

Najlepsze dokumenty muzyczne z całego świata zmierzą się o nagrodę Złotego Hejnału w najmłodszym konkursie Krakowskiego Festiwalu Filmowego - DocFilmMusic. Zakwalifikowano do niego 10 obrazów.

Krakowski festiwal otworzy film dokumentalny "Koncert we dwoje" Tomasza Drozdowicza - pełna barwnych epizodów opowieść o wybitnym dyrygencie, pianiście i kompozytorze Jerzym Maksymiuku.

Gościem specjalnym tej edycji jest kinematografia estońska. W ramach sekcji "Fokus na Estonię" zaprezentowane zostaną najnowsze filmy dokumentalne i krótkometrażowe z tego państwa oraz program dla dzieci i młodzieży, a także wybór filmów studenckich.

Tegoroczną nagrodę Smoka Smoków za całokształt twórczości otrzyma ukraiński reżyser dokumentalista Siergiej Łoźnica. Nagroda przyznawana jest od 1998 r. przez radę programową Krakowskiej Fundacji Filmowej, organizatora Krakowskiego Festiwalu Filmowego, jako wyraz uznania za wkład w rozwój światowej kinematografii w dziedzinie filmu dokumentalnego i animowanego.

Oficjalne wręczenie nagrody Smoka Smoków odbędzie się 29 maja. Ponadto, w programie festiwalu w ramach retrospektywy, znajdzie się wiele wybitnych dzieł reżysera, m.in. jego ukończony kilka miesięcy temu najnowszy film "Dzień Zwycięstwa", który w Krakowie będzie miał polską premierę, odbędzie się także tradycyjnie master class laureata.