"Nowe oblicze Greya": Pierwszy zwiastun w sieci

Dopiero co na ekrany polskich kin trafiła druga część ekranizacji światowego bestsellera E.L. James, "Ciemniejsza strona Greya", a już producenci podsycają ciekawość widzów. W sieci pojawił się teaser kolejnej odsłony, zatytułowanej "Fifty Shades Freed" ("Nowe oblicze Greya").

Okazuje się, że odtwórcy głównych ról - Dakota Johnson i Jamie Dornan - pracowali jednocześnie nad dwiema częściami filmu - "Ciemniejszą stroną Greya" oraz "Nowym obliczem Greya". To był czas intensywnej pracy, zwłaszcza że zdjęcia do filmu realizowano we Francji i w Kanadzie.

Producenci, mimo że jest jeszcze sporo czasu do osłony ostatniego filmu - "Nowego oblicza Greya", już podsycają ciekawość widzów.

W sieci pojawił się trailer z pierwszymi ujawnionymi scenami z filmu. Ci, którzy są zaznajomieni z książką, wiedzą, jak skończy się historia. Ci, którzy śledzą losy głównych bohaterów tylko w kinie, będą musieli jeszcze poczekać.

Film trafi do kin na początku przyszłego roku. Zobacz zapowiedź "Nowego oblicza Greya"!