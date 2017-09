Matt Damon zagra słynnego naciągacza

​Matt Damon otrzymał rolę jednego z największych oszustów w historii. Aktor zagra Johna R. Brinkley'a w filmie "Charlatan".

Matt Damon ma już filmowe doświadczenie w graniu oszusta /Kevin Winter / Getty Images

Brinkley żył na początku XX wieku. Amerykanin podszywał się przez lata za doświadczonego doktora medycyny i oferował pacjentom odkryty przez siebie lek na impotencję. Wszystko to było oczywiście wielkim oszustwem. Brinkley zdołał jednak nabrać na swoje "lekarstwa" masy szukających pomocy osób i zbić na tym wielkie bogactwo.

W obrazie opowiadającym historię kanciarza główną rolę zagrać ma Matt Damon. Hollywoodzki aktor zostanie również producentem filmu. Będzie miał więc szansę na odnowienie współpracy z Kimberly Steward. Para odpowiadała za produkcję obrazu "Manchester by the Sea" (2016), któremu udało się zdobyć dwa Oscary. Steward powróci do roli producentki przy okazji "Charlatana".

Film oparty jest na książce Pope Brocka - "Charlatan: America's Most Dangerous Huckster, the Man Who Pursued Him, and the Age of Flimflam". Według magazynu “Variety" za scenariusz odpowiedzialni będą Brian Koppelman i David Levien. Pracowali oni wcześniej wspólnie m.in. nad scenariuszami "Ocean’s 13" (2007) i "Ślepego trafu" (2013).