Hanna Hryniewicka: Nowa dziecięca gwiazda kina?

Debiutująca w filmie "Tarapaty" Hanna Hryniewicka ma szansę stać się nową dziecięcia gwiazdą kina. Ta 13-latka o niezwykłej, elfiej urodzie jest bardzo ciekawa świata i jeszcze nie potrafi powiedzieć, czy aktorstwo będzie jej pomysłem na życie.

Hanna Hryniewiecka na uroczystej premierze "Tarapatów" /Jordan Krzemiński /AKPA

O przesłuchaniu do "Tarapatów" dowiedziała się od swojej koleżanki. Poszła na casting nie dlatego, że miała marzenie, by zostać sławną aktorką, ale by przekonać się, jak wygląda praca przy filmie i by sprawdzić swoje siły. Od pierwszego castingu upłynęło dużo czasu, zdążyła o nim zapomnieć, gdy podczas zielonej szkoły otrzymała od mamy telefon, że została zaproszona do drugiego etapu.



"Podczas pracy na planie najbardziej podobała mi się gra z psem. Patrząc na niego myślałam: 'Jeju, jaki on piękny', mogłam się do niego przytulić - to działało na mnie odstresowująco" - przyznaje w rozmowie z PAP Life dziewczynka. Tak naprawdę filmowy Pulpet to suczka o imieniu Marlenka. Naturalnie, świetną przygodą były dla młodej aktorki sceny kaskaderskie. Tych nie mogło zabraknąć w filmie przygodowym.

Hania ma już za sobą pierwsze występy jako aktorka - w Teatrze Dramatycznym i Teatrze Syrena, statystowała też w "Powidokach" Andrzeja Wajdy. Jeszcze nie wie, czy zostanie aktorką. Na razie interesuje ją tak wiele rzeczy. Z zawodów filmowych pociąga ją też praca scenografa. W warszawskim gimnazjum im. Narcyzy Żmichowskiej, gdzie uczęszcza do II klasy, intensywnie uczy się francuskiego. "Poza szkołą bardzo lubię jeździć konno" - zdradza.

O czym są "Tarapaty"? 12-letnia Julka, którą gra Hryniewicka, chodzi do szkoły z internatem. Zaczynają się wakacje. Julka zamiast polecieć do rodziców w Kanadzie, trafia do ciotki w Warszawie. W tej samej kamienicy mieszka jej rówieśnik Olek. Dzieciakom wpada w ręce plan prowadzący do skarbu. Wtedy zaczyna się przygoda. Na drodze do rozwiązana zagadki stają złodziejska szajka, niania i podejrzany pożeracz cukierków. Nikt nie jest tym, za kogo się podaje. Aby wyjść cało z tej historii, Julka musi pokonać nieufność i odważyć się na przyjaźń.

Na planie Hani partnerował Kuba Janota-Bzowski, też debiutant. Dziecięcych aktorów otaczały aktorskie tuzy: Roma Gąsiorowska, Joanna Szczepkowska, Jadwiga Jankowska-Cieślak i Piotr Głowacki.

"Tarapaty" w kinach od 15 września.