Brad Pitt i Angelina Jolie: Nie zapłacili dekoratorce wnętrz

​Brad Pitt i Angelina Jolie zostali wezwani do zapłaty zaległych 660 tysięcy dolarów dekoratorce wnętrz, która pracowała w ich rezydencji we Francji.

Brad Pitt i Angelina Jolie: Kto teraz zapłaci dekoratorce? AFP

Francuska artystka Odile Soudant pozwała amerykańską parę aktorów twierdząc, że ci nie zapłacili jej za pracę wykonaną w ich francuskiej posiadłości w Correns. Dekoratorka dodała, że ekranowe gwiazdy zwlekają z zapłatą już kilka lat.

"On [Pitt - przyp. red.] chciał uczynić to miejsce wyjątkowym i wierzył, że wszystko musi wypełniać światło" - Soudant opowiadała w wywiadzie udzielonym francuskim mediom.

Dekoratorka przyznała, że jej miesięczne wynagrodzenie przestało do niej spływać mniej więcej po dwóch latach od rozpoczęcia czasochłonnego projektu. Po pierwszych wezwaniach do zapłaty Pitt zdołał ją jednak nakłonić do ukończenia pracy.

"Nie wiem, jak te sprawy wyglądają we Francji, ale w Stanach przyjaciele nie atakują przyjaciół" - pisał jej ponoć w korespondencji - "Byłem jedynie wielbicielem twoich prac. Nie atakuj mnie. Ukończ ten projekt i bądź z niego dumna. To jest zbyt piękne, by nie zostało dopracowane do końca. Życie jest na to zbyt krótkie, moja droga".

"Nie trać czasu na działania prawne" - dodawał w innym mejlu. "Kontynuuj swoją artystyczną podróż i nie martw się o resztę".

W kwietniu tego roku aktorzy zostali wezwani do zapłaty dekoratorce dokładnie 663 630 dolarów. Oficjalna decyzja sprzed kilku miesięcy wyszła na światło dzienne dopiero w środę, 16 sierpnia. Kwota zawiera ponoć 70 500 dolarów odszkodowania dla Soudant.

Francuzka walczy także o to, by została podpisana jako twórczyni dzieła. "Jestem artystką i to jest moja praca" - powiedziała w wywiadzie. "Czuję się jakby ktoś chciał mnie z tego okraść. To dla mnie bardzo bolesne".

Agencja broniąca Pitta twierdzi, że to ich klient wymyślił cały projekt oświetlenia, nie Soudant.

"Jest wielkim pasjonatem architektury i doskonale wiedział, co chce osiągnąć" - stwierdził w swoim oświadczeniu architekt powiązany z projektem.