BAFTA: 11 nominacji dla "La La Land"

We wtorek, 10 stycznia, Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych ogłosiła nominacje do swoich dorocznych nagród. Aż 11 szans na statuetkę ma "La La Land", musical, który zaledwie dzień wcześniej okazał się wielkim triumfatorem gali wręczenia Złotych Globów.

Ile spośród 11 nominacji zostanie zamienionych na statuetki? /materiały prasowe

Film Damiena Chazelle'a otrzymał aż siedem Złotych Globów, triumfując we wszystkich kategoriach, w których był nominowany. Tylu statuetek przyznawanych przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej nie udało się dotąd zdobyć żadnej produkcji. "La La Land" zwyciężył we wszystkich "niedramatycznych" kategoriach. Tego również żaden film wcześniej nie dokonał.



Do nagród BAFTA "La La Land" również otrzymał nominacje w najważniejszych kategoriach - dla najlepszego filmu, za reżyserię, scenariusz i dla odtwórców głównych ról (Ryan Gosling, Emma Stone). Dosyć niespodziewanie aż po dziewięć szans na statuetkę mają: "Zwierzęta nocy" i "Nowy początek". Na sześć wyróżnień może liczyć "Manchester by the Sea".

Ta ostatnia produkcja, wspólnie z "Nowym początkiem", a także obrazami "Moonlight" i "Ja, Daniel Blake", zmierzy się z "La La Land" w wyścigu o najważniejszą statuetkę BAFTA - dla najlepszego filmu. Oprócz Damiena Chazelle'a o miano najlepszego reżysera powalczą z kolei: Denis Villenueve ("Nowy początek"), Ken Loach ("Ja, Daniel Blake"), Tom Ford ("Zwierzęta nocy") oraz Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea").



Ten ostatni wspólnie z Chazelle'em ma także szansę na triumf w kategorii: najlepszy scenariusz oryginalny. Poza nimi nominowani zostali: Taylor Sheridan ("Aż do piekła"), Paul Laverty ("Ja, Daniel Blake") i Barry Jenkins ("Moonlight"). Jeśli chodzi o scenariusze adaptowane, to zwycięzcą zostanie: Luke Davies ("Lion. Droga do domu"), Tom Ford ("Zwierzęta nocy"), Eric Heisserer ("Nowy początek"), Andrew Knight i Robert Schenkkan ("Przełęcz ocalonych") lub Theodore Melfi i Allison Schroeder ("Ukryte działania").



Obok Ryana Goslinga w wyścigu o miano najlepszego aktora wystartują Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Jake Gyllenhaal ("Zwierzęta nocy"), Andrew Garfield ("Przełęcz ocalonych" oraz Viggo Mortensen ("Captain Fantastic"). Z kolei najlepszą aktorką ma oprócz Emmy Stone zostać: Natalie Portman ("Jackie"), Amy Adams ("Nowy początek"), Emily Blunt ("Dziewczyna z pociągu") oraz Meryl Streep "Boska Florence".

Za drugoplanowe role męskie nominowani zostali: Jeff Bridges ("Aż do piekła"), Dev Patel ("Lion. Droga do domu"), Hugh Grant "Boska Florence"), Aaron Taylor-Johnson ("Zwierzęta nocy"), a także faworyt tej kategorii Mahershala Ali ("Moonlight"). Z kolei wśród aktorek drugoplanowych największe szanse na zwycięstwo ma Viola Davis ("Fences"), a oprócz niej nominowane zostały też: Nicole Kidman ("Lion. Droga do domu"), Michelle Williams ("Manchester by the Sea"), Naomie Harris ("Moonlight") oraz Hayley Squires ("Ja, Daniel Blake").

Już wcześniej było wiadomo, że o miano "wschodzącej gwiazdy" BAFTA powalczą Ruth Negga, Tom Holland, Lucas Hedges, Laia Costa i Anya Taylor-Joy. Natomiast nominacje w pozostałych kategoriach ogłosili we wtorkowy poranek gwiazda "Gry o tron" Sophie Turner oraz znany z serialu "Preacher" Dominic Cooper.

Tegoroczna ceremonia wręczenia statuetek BAFTA odbędzie się 12 lutego w londyńskim Royal Albert Hall.

Nominacje w najważniejszych kategoriach:

Najlepszy film:



"La La Land"



"Nowy początek"



"Ja, Daniel Blake"



"Manchester by the Sea"

"Moonlight"

Najlepszy film brytyjski:



"American Honey"

"Kłamstwo"

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"

"Ja, Daniel Blake"



"Notes on Blindness"

"Under the Shadow"

Najlepszy aktor:

Casey Affleck - "Manchester by the Sea"

Jake Gyllenhaal - "Zwierzęta nocy"

Andrew Garfield - "Przełęcz ocalonych"

Ryan Gosling - "La La Land"

Viggo Mortensen - "Captain Fantastic"

Najlepsza aktorka:



Amy Adams - "Nowy początek"

Emily Blunt - "Dziewczyna z pociągu"

Natalie Portman - "Jackie"

Emma Stone - "La La Land"

Meryl Streep - "Boska Florence"

Najlepszy aktor drugoplanowy:



Mahershala Ali - "Moonlight"

Jeff Bridges - "Aż do piekła"



Dev Patel - "Lion. Droga do domu"

Hugh Grant - "Boska Florence"



Aaron Taylor-Johnson - "Zwierzęta nocy"



Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Hayley Squires - "Ja, Daniel Blake"

Viola Davis - "Fences"

Naomie Harris - "Moonlight"

Nicole Kidman - "Lion. Droga do domu"

Michelle Williams - "Manchester by the Sea"

"Wschodząca gwiazda":



Laia Costa

Tom Holland

Anya Taylor-Joy

Ruth Negga

Lucas Hedges

Najlepszy reżyser:



Denis Villenueve - "Nowy początek"



Ken Loach - "Ja, Daniel Blake"

Damien Chazelle - "La La Land"

Tom Ford - "Zwierzęta nocy"

Kenneth Lonergan - "Manchester by the Sea"

Najlepszy scenariusz oryginalny:



Kenneth Lonergan - "Manchester by the Sea"

Damien Chazelle - "La La Land"

Taylor Sheridan - "Aż do piekła"

Paul Laverty - "Ja, Daniel Blake"

Barry Jenkins - "Moonlight"

Najlepszy scenariusz adaptowany:

Luke Davies - "Lion. Droga do domu"

Tom Ford - "Zwierzęta nocy"

Eric Heisserer - "Nowy początek"

Andrew Knight, Robert Schenkkan - "Przełęcz ocalenia"



Theodore Melfi, Allison Schroeder - "Ukryte działania"