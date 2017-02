"Polacy z wyboru", czyli Polska oczami imigrantów

"Polacy z wyboru" to nowa serial dokumentalna, którą od 2 marca będzie można oglądać na Canal+ Discovery. Bohaterami serii są m.in. znany tancerz Stefano Terrazzino, komik Bilguun Ariunbaatar czy muzyk Jose Torres. Ich niezwykłe historie przedstawi widzom Paulina Młynarska.

Japonka, która uczy robić sushi w polskich górach, Nowozelandczyk, który założył lokalną, kaszubską gazetę czy muzyk, który dla Polski porzucił Broadway - to tylko niektórzy z bohaterów serii "Polacy z wyboru".

W Polsce mieszka ponad dwieście trzydzieści tysięcy obcokrajowców. Powodów, dla których się tu znaleźli, jest wiele. Praca, miłość, pasja, a czasami czysty przypadek. Paulina Młynarska w nowej serii dokumentalnej "Polacy z wyboru" prowadzi szczere rozmowy z ludźmi, którzy postanowili swoje życie związać z Polską. Każdy z nich ma prawo stałego pobytu, wielu osiągnęło zawodowy sukces. Co ich bawi? Co zaskakuje? Co sprawiło, że zapragnęli zamieszkać właśnie w kraju nad Wisłą?



"Nasi bohaterowie pochodzą z całego świata. Niektórzy z nich musieli uciekać przed tragedią wojny, inni zapragnęli wielkiej życiowej zmiany, a niekiedy to miłość pchnęła ich nad Wisłę. Są wśród nich wybitni artyści, ludzie nauki i społecznicy, a wszystkich ich łączy wielka determinacja i miłość do Polski" - mówi o swoich rozmówcach Paulina Młynarska.



Wśród prezentowanych w serii osób są, m.in. znany muzyk Nick Sinckler, tancerz Stefano Terrazzino, muzyk Jose Torres, Mamed Khalidov, mistrz mieszanych sztuk walki, komik Bilguun Ariunbaatar czy projektantka mody Natasha Pavluchenko.

Widzowie będą mogli poznać także życiorysy osób, które nie są znane, m.in. Akikko Miwa - Japonkę, która otworzyła pensjonat w Nowym Targu i zapoznaje swoich gości z japońską kulturą, a także Samira Zeair - transplantologa, ordynatora szpitala i restauratora.



Premiery odcinków serii "Polacy z wyboru" w czwartki, od 2 marca, w Canal+ Discovery.