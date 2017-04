Dziennikarze Kinga Rusin i Piotr Kraśko dotarli do pytania za milion w specjalnym odcinku "Milionerów". Co wydarzyło się podczas nagrywania programu? Czy Rusin i Kraśko udzielili poprawnej odpowiedzi? W "Dzień Dobry TVN" Agnieszka Jastrzębska powiedziała, jakie jeszcze gwiazdy wzięły udział w grze.

Wideo "Milionerzy". Kinga Rusin i Piotr Kraśko dotarli do pytania za milion

W świątecznych odcinkach programu "Milionerzy" wezmą udział trzy pary gwiazd: Filip Chajzer i Zygmunt Chajzer, Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan oraz Kinga Rusin i Piotr Kraśko.

W sobotnim odcinku "Milionerów" dojdzie do nietypowej sytuacji. Rusin i Kraśko zagrają jako pierwsi. Przy pytaniu za milion złotych skorzystają z koła ratunkowego.



Świąteczne odcinki "Milionerów" były nagrywane kilkanaście dni temu.



Przy finałowym pytaniu Rusin i Kraśko wykorzystali koło ratunkowe "telefon do przyjaciela" i zadzwonili do Bartosza Węglarczyka. "To jest akurat proste" - powiedział Węglarczyk, po tym, jak usłyszał od Kingi Rusin pytanie. Nie zdążył jednak podać odpowiedzi, ponieważ skończył się czas 30 sekund przeznaczony na połączenie.



"To są chwile, w których telewizja wygrywa z internetem. Przeszliśmy do historii. jeszcze nikt w 'Milionerach' tak nie rozegrał telefonu do przyjaciela" - skomentował zamieszanie Piotr Kraśko.



Czy duetowi Rusin-Kraśko uda się wygrać milion złotych?



Premiera "Milionerów" w sobotę, 15 kwietnia, o godz. 20 w TVN.

Wygrane pieniądze zostaną przekazane na konto Fundacji TVN "Nie jesteś sam".