"Zwyczajna dziewczyna": Gemma Arterton w nowym filmie Lone Scherfig

Producenci hitów "Boska Florence" oraz "Carol" przedstawiają błyskotliwą, zabawną i wzruszającą komedię "Zwyczajna dziewczyna". W obsadzie przepiękna Gemma Arterton, ulubieniec damskiej części widowni Sam Claflin, oraz rewelacyjny i jak zwykle czarujący Bill Nighy, czyli niezapomniany Billy Mack z kultowej komedii romantycznej "To właśnie miłość".

Sam Claflin, Gemma Arterton i Bill NIghy w filmie "Zwyczajna dziewczyna" /materiały dystrybutora

Catrin jest początkującą scenarzystką i właśnie zdobyła swoją wymarzoną posadę. W słynnej wytwórni filmowej trwają prace nad ogromnym i niezwykle ważnym projektem - produkcją, która podniesie obywateli na duchu. Szybko okazuje się jednak, że jej jedyna rola to wymyślanie "gadki szmatki", czyli... kobiecych dialogów. A na dodatek na planie wszystko kręci się wokół podstarzałego aktora z rozbuchanym ego, zarozumiałego reżysera, zwariowanej agentki i... przystojnego scenarzysty, który nie wierzy, że jakakolwiek kobieta może być lepsza od niego. Catrin postanawia udowodnić mu, jak bardzo się myli. I wkrótce oboje przekonują się, że to życie pisze najciekawsze scenariusze!

Za kamerą produkcji stanęła Lone Scherfig, jedna z najciekawszych europejskich reżyserek, która od kilkunastu lat podbija serca publiczności nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. W jej filmografii znajdują się m.in. słodko-gorzkie komediodramaty, jak "Włoski dla początkujących" (cztery statuetki na Berlinale, Nagroda Publiczności podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego w 2001 roku) czy "Wilbur chce się zabić" z fantastyczną rolą Madsa Mikkelsena, ale również filmy realizowane w Stanach Zjednoczonych.

W 2009 roku swoją premierę miała amerykańsko-brytyjska koprodukcja "Była sobie dziewczyna" z Carey Mulligan i Peterem Sarsgaardem. Historia młodej dziewczyny, która wdaje się w szalony romans z poznanym w niezwykłych okolicznościach mężczyzną, przyniosła reżyserce trzy nominacje do Oscara, nominację do Złotego Globu oraz kilkanaście prestiżowych nagród, w tym statuetkę BAFTA czy dwie nagrody podczas festiwalu Sundance. Dwa lata później Scherfig zekranizowała bestsellerową powieść Davida Nichollsa. "Jeden dzień" z Anne Hathaway w roli głównej zyskał uznanie publiczności, a dziennikarze porównywali film Dunki do największych hitów brytyjskiego kina, takich jak "To właśnie miłość" czy "Notting Hill".

"Zwyczajna dziewczyna" trafi na ekrany kin 26 maja.